Passatempo Super Saco Máxima House of Beauty

Nos dias 20 e 21 de junho de 2025, durante o evento Máxima House of Beauty, que decorre nos Jardins do Palácio Marquês de Pombal, a Máxima lança um passatempo imperdível para todos os visitantes onde se pode habilitar a ganhar um exclusivo Super Saco Máxima House of Beauty, recheado com produtos de beleza de várias marcas parceiras, no valor aproximado de 1.100 euros!

Como participar? É muito simples:

Passo 1: Preencha o formulário

Passo 2: Tem de seguir a página da Máxima no Instagram .

Passo 3. Tire uma fotografia durante o evento que represente o conceito deste ano: “A NEW ERA OF ME – AGORA EU”.

Passo 4: Partilhe a imagem nas stories do Instagram, identificando a página da Máxima e incluir o hashtag #SuperSacoMáxima.

Cada dia terá um vencedor com base na originalidade, criatividade e impacto emocional da imagem.

O que pode ganhar?

Importante saber: Só são válidas participações de quem estiver presente no evento. Ao participar, aceita o regulamento completo e a política de privacidade da Medialivre.

Mostre o seu melhor eu. Viva esta nova era. E saia do evento com um super saco cheio de beleza!

Consulte o regulamento completo do passatempo aqui.