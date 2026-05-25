Beleza / House of Beauty25 de maio de 2026 às 13:29 Máxima
House of Beauty 2026: os melhores momentos em imagens
Durante dois dias, celebrou-se a beleza em todas as formas. Veja a galeria com os melhores instantes desta edição.
1 de 27 / Entrada do House of Beauty
2 de 27 / Workshop no House of Play
3 de 27 / House of Play
4 de 27 / Maquilhagem das moderadoras com Sisley
5 de 27 / Stands das marcas
6 de 27 / Palco principal do House of Beauty
7 de 27 / Exposição com os nomeados e vencedores dos Prémios Máxima Beleza & Perfumes 2026
8 de 27 / Crianças participam num workshop no House of Play
9 de 27 / House of Beauty 2026
10 de 27 / Instalação artística no House of Beauty 2026 com mensagens de manifestação
11 de 27 / House of Beauty 2026
12 de 27 / Workshop no House of Play
13 de 27 / Workshop realizado pelo Costa Atelier no House of Beauty 2026
14 de 27 / Stand das tote bags
15 de 27 / Uma conversa sobre desigualdades no placo do House of Beauty 2026
16 de 27 / Stand das tote bags
17 de 27 / House of Beauty 2026
18 de 27 / Workshop do Costa Atelier no House of Beauty 2026
19 de 27 / House of Beauty 2026
20 de 27 / House of Beauty 2026
21 de 27 / House of Beauty 2026
22 de 27 / Conversa sobre padrões de beleza no House of Beauty 2026
23 de 27 / House of Beauty 2026
24 de 27 / House of Beauty 2026
25 de 27 / House of Play
26 de 27 / House of Beauty 2026
27 de 27 / House of Beauty 2026
Máxima House of Beauty 2026: um dia dedicada à beleza
Com talks sobre padrões de beleza, marcas com novidades por descobrir, workshops ainda por acontecer e a estreia do House of Play, estes foram alguns dos melhores momentos de sexta-feira.