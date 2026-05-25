House of Beauty 2026: os melhores momentos em imagens

Foto: claudiateixeiraphotography 1 de 27 / Entrada do House of Beauty

Foto: claudiateixeiraphotography 2 de 27 / Workshop no House of Play

Foto: claudiateixeiraphotography 3 de 27 / House of Play

Foto: claudiateixeiraphotography 4 de 27 / Maquilhagem das moderadoras com Sisley

Foto: claudiateixeiraphotography 5 de 27 / Stands das marcas

Foto: claudiateixeiraphotography 6 de 27 / Palco principal do House of Beauty

Foto: claudiateixeiraphotography 7 de 27 / Exposição com os nomeados e vencedores dos Prémios Máxima Beleza & Perfumes 2026

Foto: claudiateixeiraphotography 8 de 27 / Crianças participam num workshop no House of Play

Foto: claudiateixeiraphotography 9 de 27 / House of Beauty 2026

Foto: claudiateixeiraphotography 10 de 27 / Instalação artística no House of Beauty 2026 com mensagens de manifestação

Foto: claudiateixeiraphotography 11 de 27 / House of Beauty 2026

Foto: claudiateixeiraphotography 12 de 27 / Workshop no House of Play

Foto: claudiateixeiraphotography 13 de 27 / Workshop realizado pelo Costa Atelier no House of Beauty 2026

Foto: claudiateixeiraphotography 14 de 27 / Stand das tote bags

Foto: claudiateixeiraphotography 15 de 27 / Uma conversa sobre desigualdades no placo do House of Beauty 2026

Foto: claudiateixeiraphotography 16 de 27 / Stand das tote bags

Foto: claudiateixeiraphotography 17 de 27 / House of Beauty 2026

Foto: claudiateixeiraphotography 18 de 27 / Workshop do Costa Atelier no House of Beauty 2026

Foto: claudiateixeiraphotography 19 de 27 / House of Beauty 2026

Foto: claudiateixeiraphotography 20 de 27 / House of Beauty 2026

Foto: claudiateixeiraphotography 21 de 27 / House of Beauty 2026

Foto: claudiateixeiraphotography 22 de 27 / Conversa sobre padrões de beleza no House of Beauty 2026

Foto: claudiateixeiraphotography 23 de 27 / House of Beauty 2026

Foto: claudiateixeiraphotography 24 de 27 / House of Beauty 2026

Foto: claudiateixeiraphotography 25 de 27 / House of Play

Foto: claudiateixeiraphotography 26 de 27 / House of Beauty 2026