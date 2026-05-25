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Máxima

Beleza / House of Beauty

House of Beauty 2026: os melhores momentos em imagens

Durante dois dias, celebrou-se a beleza em todas as formas. Veja a galeria com os melhores instantes desta edição.

HOUSE OF BEAUTY 2026
HOUSE OF BEAUTY 2026 Foto: claudiateixeiraphotography
25 de maio de 2026 às 13:29 Máxima
Entrada do House of Beauty
Foto: claudiateixeiraphotography
1 de 27 / Entrada do House of Beauty
Workshop no House of Play
Foto: claudiateixeiraphotography
2 de 27 / Workshop no House of Play
House of Play
Foto: claudiateixeiraphotography
3 de 27 / House of Play
Maquilhagem das moderadoras com Sisley
Foto: claudiateixeiraphotography
4 de 27 / Maquilhagem das moderadoras com Sisley
Stands das marcas
Foto: claudiateixeiraphotography
5 de 27 / Stands das marcas
Palco principal do House of Beauty
Foto: claudiateixeiraphotography
6 de 27 / Palco principal do House of Beauty
Exposição com os nomeados e vencedores dos Prémios Máxima Beleza & Perfumes 2026
Foto: claudiateixeiraphotography
7 de 27 / Exposição com os nomeados e vencedores dos Prémios Máxima Beleza & Perfumes 2026
Crianças participam num workshop no House of Play
Foto: claudiateixeiraphotography
8 de 27 / Crianças participam num workshop no House of Play
House of Beauty 2026
Foto: claudiateixeiraphotography
9 de 27 / House of Beauty 2026
Instalação artística no House of Beauty 2026 com mensagens de manifestação
Foto: claudiateixeiraphotography
10 de 27 / Instalação artística no House of Beauty 2026 com mensagens de manifestação
House of Beauty 2026
Foto: claudiateixeiraphotography
11 de 27 / House of Beauty 2026
Workshop no House of Play
Foto: claudiateixeiraphotography
12 de 27 / Workshop no House of Play
Workshop realizado pelo Costa Atelier no House of Beauty 2026
Foto: claudiateixeiraphotography
13 de 27 / Workshop realizado pelo Costa Atelier no House of Beauty 2026
Stand das tote bags
Foto: claudiateixeiraphotography
14 de 27 / Stand das tote bags
Uma conversa sobre desigualdades no placo do House of Beauty 2026
Foto: claudiateixeiraphotography
15 de 27 / Uma conversa sobre desigualdades no placo do House of Beauty 2026
Stand das tote bags
Foto: claudiateixeiraphotography
16 de 27 / Stand das tote bags
House of Beauty 2026
Foto: claudiateixeiraphotography
17 de 27 / House of Beauty 2026
Workshop do Costa Atelier no House of Beauty 2026
Foto: claudiateixeiraphotography
18 de 27 / Workshop do Costa Atelier no House of Beauty 2026
House of Beauty 2026
Foto: claudiateixeiraphotography
19 de 27 / House of Beauty 2026
House of Beauty 2026
Foto: claudiateixeiraphotography
20 de 27 / House of Beauty 2026
House of Beauty 2026
Foto: claudiateixeiraphotography
21 de 27 / House of Beauty 2026
Conversa sobre padrões de beleza no House of Beauty 2026
Foto: claudiateixeiraphotography
22 de 27 / Conversa sobre padrões de beleza no House of Beauty 2026
House of Beauty 2026
Foto: claudiateixeiraphotography
23 de 27 / House of Beauty 2026
House of Beauty 2026
Foto: claudiateixeiraphotography
24 de 27 / House of Beauty 2026
House of Play
Foto: claudiateixeiraphotography
25 de 27 / House of Play
House of Beauty 2026
Foto: claudiateixeiraphotography
26 de 27 / House of Beauty 2026
House of Beauty 2026
Foto: claudiateixeiraphotography
27 de 27 / House of Beauty 2026
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