Todas as respostas para a sua pele a distância de um clique

Acabaram as desculpas para não cuidarmos de nós e da nossa pele: mesmo que estejamos em casa por causa da do novo coronavírus, este pode ser o momento para aproveitar o tempo extra e dedicá-lo à rotina de beleza.

Conscientes de que o consumidor precisa de novas formas de interagir e comprar online, a Lancôme, a Biotherm e a Kiehl’s estão a oferecer gratuitamente aconselhamento e diagnósticos personalizados de pele, realizado pelas suas Beauty Advisors, através do seu Facebook e Instagram. Esta foi a forma que as marcas encontraram de garantir que os clientes podem continuar a ter o mesmo nível de atendimento que receberiam na sua loja física, agora que as mesmas se encontram encerradas devido a contenção do contágio do vírus Covid-19.

O acesso a este serviço é tão simples quanto enviar uma mensagem a um amigo. De segunda a sexta-feira pode escrever uma mensagem privada na página de Facebook da Lancôme, da Biotherm ou da Kiehl’s – esta também através do Instagram – e a questão colocada será respondida por uma especialista de beleza da marca num período máximo de 24 horas. Reuna as dúvidas e aproveita para tirá-las já.