Sandra Silva, a responsável por 5000 CEOs em Portugal

Barcelona é um dos berços da inovação. Reconhecida por abraçar a criatividade, tem-se diferenciado como palco para visionários de diversas áreas: das artes à arquitetura, do comércio à tecnologia. Foi esta a cidade europeia eleita para receber a próxima conferência do International Women's Forum, num encontro que irá celebrar as mulheres que estão a moldar o presente e a mudar o futuro.

O International Women’s Forum é uma organização exclusiva a membros, composta atualmente por mais de 7000 mulheres de 33 países dos seis continentes. O seu principal objetivo é apoiar as mulheres através de programas de desenvolvimento e de liderança. E é este objetivo que une a organização à marca de cosméticos Mary Kay, que estará presente na conferência realizada este mês.

Encontrámo-nos com Sandra Silva, a Diretora-Geral da Mary Kay Portugal, que fará parte do painel Fashion Forward do IWF, em Barcelona, no dia 12 de abril.

Sandra explicou-nos que através do seu programa de Consultoras de Beleza Independentes, a Mary Kay proporciona oportunidades a mulheres – e a alguns homens – para criarem o seu próprio negócio e para estimularem as suas carreiras. "Eu costumo dizer que trabalho para cerca de 5000 CEOs em Portugal. É uma brincadeira, mas mostra bem que damos todo o apoio para que [estas mulheres] possam chegar tão alto quanto quiserem a nível profissional", afirma a executiva, complementando que as consultoras também recebem formação da Mary Kay em produtos, vendas, gestão e liderança.

A 2019 IWF Cornerstone Conference será realizada de 10 a 12 de abril, no Centro de Convenções Internacional de Barcelona. Acompanhe as redes sociais da Máxima para ver tudo o que se passará por lá.