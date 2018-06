Domingo é, para muitas mulheres, dia de ficar em casa. Por que não aproveitar para fazer um spa em casa? Com o ritmo do dia a dia cada vez mais acelerado, é urgente fazer uma pausa para recarregar as energias. Cuidar de si pode ser o primeiro passo para relaxar e algumas marcas de beleza já estão atentas a isso mesmo. Desde cremes de corpo a esfoliantes, passando por perfumes e vaporizadores relaxantes, as suas propriedades têm um único objetivo: deixá-la zen.

Selecionámos alguns produtos que, além de a deixarem mais bonita, vão acalmar o seu espírito. Mais um bom motivo para cuidar de si.