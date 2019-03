Preenchimento de lábios: sim ou não?

Os Lip Fillers são cada vez mais procurados em todo o mundo. A "febre" dos Lip Fillers é semelhante no nosso país?

Na minha experiência clínica não vejo a mesma "febre" dos lip fillers. Na maioria das vezes sou eu que abordo o tratamento da zona dos lábios de forma a considerarem incluir no plano, uma vez que também esta zona sofre envelhecimento. Geralmente é utilizado um ácido hialurónico de menor densidade para se obter um efeito natural.

O preenchimento dérmico em várias zonas do rosto é também uma prática à qual se recorre cada vez mais cedo. Que factores devem ser tidos em consideração para garantir que estes procedimentos são realizados na altura certa?

O médico que realiza o procedimento tem de saber avaliar e conhecer os aspectos que contribuem para harmonia do rosto e que se vão perdendo com o envelhecimento . Estes factores são a qualidade da pele (cor, textura, rugas), simetria do rosto , proporções (entre o nariz, olhos, lábios ,testa, maças do rosto e queixo), contornos bem definidos (principalmente na zona da mandibula) e reflexo das sombras e luz na face (projecção de volumes). Também sabemos que quanto mais cedo começarmos a repor o volume que perdemos na face menor quantidade vamos precisar quando envelhecemos .

Parece haver uma certa componente aditiva, uma vez que quando se começa, multiplicam-se os preenchimentos em outras zonas do rosto. Quando é que mais se torna excessivo?

Quando se perde a harmonia das linhas do rosto . Um médico qualificado sabe fazer essa avaliação.

Qual é o lado negativo dos preenchimentos dérmicos? Que consequências pode ter o preenchimento dos lábios realizado de maneira frequente?

Os preenchimentos com ácido hialurónico são medicamente seguros. Os efeitos negativos podem surgir por má formação do técnico que aplica ou má qualidade do produto. Caso estes aspectos não sejam garantidos ou a cliente apresente contra-indicações clínicas, pode surgir nódulos, granulomas, necrose da pele , infeções ,... Se o produto for aplicado de forma exagerada no lábio a circulação sanguínea pode ficar comprometida e surgir necrose ( morte do tecido). Por isso é essencial procurar um profissional com formação creditada, pedirem informação sobre os produtos utilizados de forma a garantir a qualidade do mesmo e recorrerem a clínicas médicas.