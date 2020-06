Pele de verão, sempre

Na contagem decrescente para o verão, e com o lento regresso à normalidade, o sol volta finalmente a brilhar. Mas seja em tempo de férias ou na cidade, é fundamental não esquecer a importância da proteção contra os raios UV – tudo depende da exposição ao sol e do tipo de pele. Para ajudar nesta missão que às vezes parece impossível, a Oriflame reúne os essenciais de beleza a ter em conta nesta estação quente, dos produtos a levar na mala de viagem às melhores ideias de maquilhagem.

A pensar em toda a família, a marca lança a nova gama Sun 360 (a partir de €7,99), que oferece produtos solares de multiproteção avançada para aplicar todos os dias. Com tecnologia multi-rays, desenvolvida especialmente para esta linha e com filtros UV de largo espetro e FBS alto e muito alto, protege a pele dos danos solares, da poluição e da desidratação. É ainda resistente à água. No verão, também a maquilhagem se descomplica e se adapta ao bronzeado em produtos como a máscara de pestanas Tremendous Fierce (€7,99), para um olhar intenso, ou o iluminador líquido IlluSkin (€9,99), ambos da linha The One.

Outro dos destaques vai para a gama de pés, uma das zonas mais problemáticas nesta altura de calor. O duo Ice Pops Feet Up (a partir de €4,99) é enriquecido com maçã verde, para revigorar e refrescar, e é perfeito para pés cansados e secos. O mesmo acontece com as zonas mais sensíveis do rosto, como a linha do maxilar ou o contorno de olhos. Por isso, a Oriflame criou a compressas Refrescantes e Antifadiga Hydro Gel Insta-cool Optimals (€4,99) que em 10 minutos combatem a pele de aspeto baço ou sem vida.