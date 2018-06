Com a chegada do verão, procuramos ainda mais soluções práticas e eficazes de beleza. As brumas faciais têm ambas as características. São aliadas multifunções da pele, que hidratam, aportam vitaminas e minerais essenciais à saúde da pele, fixam a maquilhagem, protegem contra a poluição e podem até conter fator de proteção solar. Não se esqueça de trazer um travel size na carteira para hidratar e mineralizar o rosto ao longo do dia.