Quando acreditamos que a "febre" da beleza coreana esgotou todos os seus trunfos, eis que surge algo que nos impele a voltar a olhar com atenção para o este. Depois de meses a cultivarmos a "pele de vidro" (a cútis impecavelmente hidratada e com um brilho translúcido) é a "pele de mel" que ganha agora estatuto de culto. Não é mais do que um upgrade à pele de vidro ? ainda mais brilhante, mais hidratada e mais saudável ?, mas este movimento asiático desdobra-se, em simultâneo, com uma outra tendência associada à Cosmética: a dos novos produtos formulados com mel e os seus derivados. Coincidência? Raramente o é. Aristóteles – um dos primeiros estudiosos do "microcosmos" das abelhas ? garantia que a natureza não faz nada em vão. O filósofo grego referia-se ao resultado da sua pesquisa sobre o reino animal, mas esta máxima era (e ainda é) transversal a todas as áreas do mundo natural. No que à pele diz respeito, é a sua capacidade de defesa e de regeneração que surpreende. No que à natureza se refere, são os ingredientes que dela extraímos que continuam a dar que falar, dos mais ancestrais às mais recentes descobertas. E o buzz mais recente é o das abelhas. No entanto, o produto do trabalho das abelhas tem sido utilizado desde que há memória, para diversos fins de beleza, em particular a cera e o mel. O que há de novo, então? A emergência de outros ingredientes produzidos pelas abelhas pode estar na origem deste "encanto" pelo complexo sistema das colmeias.

Favoritos das celebridades

Se a pele lisa de Scarlett Johansson se deve às máscaras faciais com mel de Hanuka, se a falta de imperfeições da cútis de Kendal Jenner é o resultado de aplicar mel nas borbulhas ou se os lábios carnudos e hidratados de Lizzie Jagger se devem ao seu bálsamo com mel, vale a pena explorar mais o tema. As propriedades antimicrobianas e anti-inflamatórias do mel são, há muito, reconhecidas. Recordemo-nos das máscaras faciais, feitas em casa antes da democratização da Cosmética, e o mel será um dos seus ingredientes-chave. E o glow instantâneo também é uma consequência bem valorizada.

O buzz em Portugal

Nos quatro cantos do país, o sector da apicultura está em processo de desenvolvimento e de valorização com processos de extração eco-certificados e que respeitam as colmeias. Sublinha-o Miguel Pombo, fundador da IGNAE Skincare, a marca de cuidados de pele açoriana que utiliza mel dos Açores em todos os seus produtos: "O nosso mel multifloral possui uma imensa variedade de diferentes plantas dos Açores, as quais não se encontram em outras partes. Algumas destas plantas possuem propriedades associadas desde o início do povoamento das Ilhas a certos tratamentos de vários problemas, pelo que a sua riqueza reside, sobretudo, na diversidade das várias plantas que o compõem. Além disso, as abelhas dos Açores possuem uma combinação genética e uma saúde únicas, o que altera, igualmente, as propriedades do Mel dos Açores." Garante que as propriedades naturais do mel (antioxidantes, cicatrizadoras, regeneradoras/calmantes e protetoras) são potenciadas pela própria natureza dos Açores. Miguel Pombo acrescenta que um dos lançamentos previstos para breve é o da Máscara de Veneno de Abelha, o que não é surpreendente, tendo em conta a espantosa adesão de celebridades como Jennifer Lopez e a duquesa de Cambridge a este ingrediente. O líquido segregado pelo ferrão durante as picadas também tem propriedades anti-inflamatórias comprovadas, fazendo do bee-tox uma terapia cada vez mais célebre para combater as rugas, preencher os lábios e até para atenuar a celulite. A lista continua, entre a cera, o pólen e a soberana geleia real, e o resultado do trabalho árduo das abelhas tem vindo a ser cada vez mais relevante na pesquisa do cuidado de pele, do cabelo e até de reforço do sistema imunitário. Dos injetáveis aos produtos de aplicação tópica, há espaço para um dos mais poderosos ingredientes provenientes da natureza: o própolis. "É uma substância extremamente rica e com propriedades antibacterianas, anti-inflamatórias e também antivirais. Não é, por acaso, que as abelhas selam as colmeias com o própolis para defenderam o que está no seu interior das agressões externas." É o que explica Fernanda Gonçalves, responsável pela Naturactive, que acaba de lançar a sua linha Phytoexpert e que utiliza uma variedade ainda mais concentrada de própolis. "O própolis verde é muito rico em vitaminas e antioxidantes que são críticos para o bom funcionamento do nosso sistema imunitário. Tem um efeito ainda mais concentrado do que o própolis regular", remata Fabienne Allard, diretora da Naturactive. Também recém-chegada a Portugal, a grega Apivita (palavra grega para "vida da abelha") orgulha-se de combinar produtos derivados de ingredientes ativos naturais e extratos de plantas, juntando-os ao benefício dos provenientes das colmeias. Inspirada pela filosofia holística de Hipócrates, a marca fundou o Jardim Botânico de Hipócrates, na ilha de Kos, onde se promovem as práticas holísticas do filósofo e físico, assim como o estudo da colmeia e a utilização moderada dos seus recursos. Composta por cuidados para rosto, corpo e cabelo, é transversal a homens, mulheres e bebés.

As abelhas da aristocracia

É impossível falar de abelhas e de cuidados de pele sem referir a Guerlain, para a qual a abelha é muito mais do que o seu icónico símbolo, desde 1853. Foi nesse ano que Pierre François-Pascal Guerlain criou a sua primeira fragrância para a noiva de Napoleão II, a futura Imperatriz Eugénia. A Guerlain apoia-se em extraordinárias substâncias reparadoras para a pele, como a geleia real e o mel puro da abelha preta de Ouessant para formular a luxuosa linha Abeille Royale. O desenvolvimento sustentável é uma das maiores preocupações da marca francesa, razão pela qual tem diversas iniciativas de apoio ao Organisme Français d’Apidologie, estimulando a formação de novos apicultores e a criação de novas colónias, até 2025. Além disto, criou a sua primeira Bee University, há cerca de um ano, nos Campos Elísios, e produz o seu próprio mel nos laboratórios de La Ruche.

Ingredientes para ir, sem medo, ao pote do mel

Cera de abelhas

Um humectante natural e não tóxico, a cera de abelhas é rica em vitamina A que estimula a regeneração celular e a hidratação da pele. Juntam-se propriedades antibacterianas e anti-inflamatórias, ideais para reverter situações como a acne ou as irritações cutâneas. A sua função de barreira permite proteger a pele contra os agressores externos, sem tapar os poros.

Própolis

Referida por Aristóteles como "um remédio para as condições da pele" devido às propriedades apaziguantes, a própolis é o antibiótico natural mais forte de que há conhecimento. É altamente concentrado em flavonoides, substâncias que agem como um antibiótico natural e estimulam o sistema imunológico.

Veneno de abelha

O veneno de abelha é um anafilático, o que significa que pode relaxar, temporariamente, os músculos do rosto e melhorar a circulação. Isto traduz-se numa tez mais firme e uniforme, com linhas e rídulas reduzidas.

Pólen de flores

É considerado um dos alimentos mais nutritivos da Natureza, pois é rico em proteínas (40%) e contém mais aminoácidos do que o ovo. Possui vitaminas do complexo B e enzimas. Cada colher de chá cheia contém mais de 2,5 mil milhões de microgrãos de pólen de flores que as abelhas recolhem para alimentar a sua criação e para produzirem outro superalimento para as futuras rainhas-mestras da colmeia – a geleia real.

Geleia real

Um dos ingredientes mais poderosos da colmeia, a geleia real é o alimento das larvas e da abelha-rainha, dentro da colmeia. É esta a causa da longevidade da abelha-rainha, que pode viver até aos cinco anos e atinge o triplo do peso de uma obreira (as obreiras vivem cerca de seis semanas). Rica em aminoácidos, é considerada um superalimento de elevado valor nutricional, com vitamina B, minerais, enzimas e antioxidantes.

CURIOSIDADES

Uma colónia tem cerca de 50 mil abelhas, sendo composta por uma rainha, zângãos e 99% de operárias.

Uma abelha poliniza até 250 flores por hora.

Para produzir 500 gramas de mel, as abelhas viajam cerca de 40 mil quilómetros, o equivalente à circunferência da Terra.

O mel não contém gordura ou colesterol, tem uma durabilidade eterna e propriedades antisséticas.

RECEITAS EM CASA