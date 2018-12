Uma sala cheia de maquilhadores a trabalhar e a testar novos produtos. Foi assim que conhecemos a nova coleção Couture Season, da Artdeco. "Esta linha é o resultado de uma pesquisa intensa, realizada no ano passado, com o que há de mais trendy. E o glitter foi o ponto em comum. É uma tendência muito forte", explica Macedonio Bezerra, Makeup Artist Internacional da marca.

O mesmo se aplica às pestanas postiças magnéticas. Se nunca ouviu falar, saiba que o conjunto de palavras "magnetic lashes" foi o mais pesquisado no Google nos Estados Unidos em 2017 e, exatamente por isso, a marca criou pestanas reutilizáveis com mini-ímanes integrados, que não necessitam nem de adesivos, nem de cola. Caso tenha tido a mesma curiosidade que nós, para as remover é só deslizar gentilmente o polegar, juntar os dedos entre as pestanas superiores e inferiores e separá-las.

Para responder à tendência do glitter, a Artdeco lançou três novas sombras de olhos em gel. "A base das sombras é transparente, por isso é possível aplicar sobre uma sombra em pó [como um top coat] ou usar apenas o gel", afirma Macedonio. O produto mais querido de toda linha é o spray iluminador com um borrifador à moda antiga. Pode pôr no corpo e no cabelo, e sai facilmente após o banho – testámos e garantimos isso mesmo.

A principal dica para a maquilhagem festiva? "O exagero está fora de moda. É possível conseguir uma pele muito natural e ter iluminador sempre. O que se tem observado é uso do iluminador no rosto todo, não só no canto do rosto e na zona T", explica o makeup artist. Por mais ambíguo que possa parecer, aposte no glitter neste Natal sem exageros. Por outras palavras, o brilho quer-se na medida certa.