Morreu Patrick Alès, criador de várias marcas de Beleza, aos 88 anos

Fundador do Grupo Alès, Patrick Alès foi um dos cabeleireiros mais cobiçados de Paris. Da atriz francesa Catherine Deneuve à ex-primeira-dama dos Estados Unidos e socialite Jacqueline Kennedy Onassis, Patrick cuidou e estilizou as madeixas das personalidades com mais estilo das décadas de 1960 e 1970. O seu único lema era "tornar as mulheres mais bonitas". E, sem dúvida, conseguiu.

Além da beleza, foi ele o primeiro a pensar nos cuidados do couro cabeludo e dos cabelos através das plantas, a criar conceitos inovadores que se transformaram, em 1969, na fundação dos laboratórios Phytosolba. De lá saem os conhecidos produtos da Phyto Paris.

O sucesso permitiu a expansão dos negócios para a dermocosmética com a aquisição, dez anos depois, dos Laboratórios Lierac. Retirou-se da gestão operacional do Grupo em 2015, após quase 50 anos no comando, contudo manteve-se na Presidência do Conselho de Supervisão até 2018, quando confiou ao seu filho Romain esta responsabilidade.

"Ao longo de sua vida, o meu pai foi capaz de partilhar as suas paixões, o seu amor pelas plantas, a sua visão e curiosidade. Criou o Alès Group, uma empresa cujas marcas são reconhecidas hoje em todo o mundo, 50 anos após a criação da Phyto. O seu desaparecimento mergulha a nossa família e todos aqueles que estiveram próximos dele em profunda emoção", declarou Romain.