Ir com a mãe ao spa

Uma manhã no spa é sempre um programa apetecível. Mais ainda se for em boa companhia. A pensar nisso mesmo, o The Spa, do Hotel Corinthia, em Lisboa, criou um programa Mães e Filhos, que junta os benefícios do spa ao prazer da cumplicidade que partilhamos com aqueles que nos são mais próximos. Com a duração de 70 minutos – que poderão ser depois prolongados na sala de relaxamento ou no circuito de águas e piscinas interiores – o programa prevê uma série de momentos que podem ser saboreados sem pressas, e bem ao ritmo de mães e filhas (o custo é de €190).

Depois das boas-vindas e do preenchimento de um inquérito da praxe, mãe e filha são encaminhadas para a sala de tratamentos (já com os fatos de banho devidamente vestidos). Segue-se o banho de espuma - com direito a patinhos de borracha - e só depois a massagem às costas, naturalmente adaptada às necessidades e pedidos das clientes, deitadas lado a lado. O tratamento mini-facil remata o ritual realizado na suite. Mãe e filha são depois convidadas a relaxar numa sala contígua, onde encontram águas aromatizadas, frutos secos e privacidade suficiente para por a conversa em dia ou trocar confidências.

Este é apenas um dos programas disponíveis no Spa para Crianças, que oferece uma seleção de tratamentos para meninos e meninas com idades compreendidas entre os quatro e os 12 anos. Manicure para princesas (€30), massagem unicórnio (€45), massagem às costas para guerreiros (€45) ou massagem ao rosto e à cabeça para piratas (€45) são algumas das opções que podem ser experimentadas individualmente ou combinadas num programa. Mais informações em corinthia.com.pt