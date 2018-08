Além do intemporal loiro platinado, o Glass Hair ("cabelo de vidro") é outra das tendências que está a conquistar as mulheres de Hollywood. Não, não tem nada a ver com vidro, mas com um corte de cabelo estilo bob perfeitamente liso, polido e brilhante, lembrando as características reflexivas do vidro.

Depois da tendência coreana da "glass skin" ter dado que falar, agora chega a adaptação para os cabelos e que parece já ter merecido a preferência de nomes como Kim Kardashian West, Dua Lipa, Jordan Dunn, Hailey Baldwin, Lucy Hale ou Khloe Kardashian, que exibem os seus penteados nas redes sociais.