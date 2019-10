Forte como o bambu

A aposta mais recente da Pantene é uma fórmula anti-queda com extratos de bambu e antioxidantes que garantem uma manutenção impecável do cabelo. A nova linha introduz esta planta que confere flexibilidade e resistência, prevenindo a quebra e a queda capilar. A Máxima esteve na apresentação da gama e conversou com Catarina Maia, uma das vencedoras do concurso "Cabelo Pantene - O Sonho", para saber como tirar o melhor proveito dos novos produtos.

Pode falar-nos um pouco sobre a linha?

Esta nova linha tem como base a utilização do bambu, utilizado pela primeira vez em Pantene, que no geral se foca na anti-queda e em proporcionar flexibilidade ao cabelo. A Pantene já tinha uma linha anti-queda, que entretanto vai deixar de existir para introduzirem esta. Inclui um champô, condicionador, ampolas e o 3 em 1. O objetivo é mesmo ajudar o cabelo a ganhar força.

Qual é a sua relação com a marca?

Já a estou a usar e adoro! Sei que parece um bocado cliché mas eu já usava a Pantene antes de ser embaixadora da marca e continuo a fazê-lo porque é a minha marca de eleição, sem dúvida.

É uma linha para usar todos os dias?

Sim, todos os dias. As ampolas são de reparação imediata, quase como um shot de hidratação, neste caso também de flexibilidade e força. As ampolas podem não ser utilizadas todos os dias porque funciona quase como uma máscara mais para as pontas. O champô e condicionador são mesmo uma utilidade diária.

A linha é adequada a todos os tipos de cabelo?

É adequada a todos, sim, inclusivamente pode ser utilizada por cabelos frisados, e ajuda a manter o cabelo mais suave e disciplinado.