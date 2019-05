Diana Chaves partilha a sua rotina de proteção solar

Encontrar pessoalmente a atriz e apresentadora de televisão Diana Chaves é constatar a sua beleza. O que torna mais difícil acreditar que a sua pele (impecável) dá algum "trabalho". Mas é fácil perceber que ela é daquelas que usa filtro solar diariamente. "Eu uso sempre protetor solar. Muitas vezes até durante o inverno, desde que esteja sol eu ponho sempre proteção antes da maquilhagem e quando saio de casa, porque muitas vezes trabalho ao ar livre", contou-nos durante a apresentação da nova linha de solares Anthelios, da La Roche-Posay, em Lisboa. Diana é a nova embaixadora da gama.

"Fui às Maldivas e tive a sorte de fazer de ‘cobaia’ dos novos produtos da Anthelios. Posso dizer que metade da mala eram cremes e o resto uns ‘trapitos’", brincou Diana, acrescentando: "Eu já usava [os produtos da marca], mas as novas tecnologias estão ainda melhores. Nós usamos este que pode ser aplicado debaixo de água – este filtro não danifica a vida marinha [é 100% orgânico], porque até isso é importante – e há texturas para todos os gostos. Tenho a pele demasiado sensível, com tendência para acne, manchas, faço alergia a tudo e qualquer coisa", explica-nos Diana.

A apresentadora lembra que a proteção deve ser posta em casa e não na rua. "Nasci na praia e cresci na praia. Até hoje, tenho 37 anos, quando digo ao meu pai que vou à praia ouço: ‘Não te esqueças do protetor solar!’", ri-se.

As novidades apresentadas foram os solares Anthelios Shaka Fluído e Anthelios Anti-Imperfections e o novo sensor La Roche-Posay MySkin Track UV. Vale a pena lembrar que a La Roche-Posay foi a primeira marca, em 1986, a lançar um produto contra os raios UVA. Durante a apresentação dos produtos, a dermatologista Joana Dias Coelho lembrou que há 15 anos só se falava em raios UVB. "O UVA atravessa o vidro e é o principal responsável pelo cancro de pele", explicou. "É fundamental a proteção diária. Ainda temos uma população que acredita que sol só se apanha na praia. As pessoas não têm a perceção de que ao estar ao ar livre estão expostas à radiação", alerta Joana, lembrando ainda que até as pessoas que acreditam que se estão proteger, muitas vezes se esquecem de pôr filtro nos pés, nas mãos, na nuca ou nas orelhas. "Deve tornar-se um hábito, um hábito saudável", sugere a dermatologista.





Anthelios Shaka Fluído, €19,26, La Roche-Posay, nas farmácias e parafarmácias Novidades na linha de solares Anthelios da La Roche-Posay

Conheça os produtos

O Anthelios Shaka Fluído é indicado para todos os tipos de pele. Promete ser ultrarresistente à água, à transpiração e à areia. Com fórmula invisível, garante proteção ultraelevada contra os raios UVA, a a mais elevada de toda a gama Anthelios. Disponível com perfume e fatores de proteção 30 ou 50 + e sem perfume com FPS 50+ ou como creme fluído com cor e fator de proteção 50 +.

Já o Anthelios Anti-Imperfections vem com fator de proteção 50+, ideal para a pele com tendência acneica ou para qualquer tipo de imperfeições cutâneas. A fórmula contém micropartículas matificantes que absorvem o sebo e repelem o suor, conferindo um efeito de longa duração. A composição também é enriquecida com ácido salicílico e niacinamida, que tratam as imperfeições da pele ao mesmo tempo que a protege contra a exposição solar.

Além dos solares, a L’Oréal, que detém a marca, lançou o primeiro sensor sem bateria capaz de medir níveis de raios UV, poluição, pólen e humidade. O La Roche-Posay MySkin Track UV está disponível, por enquanto, apenas nos Estados Unidos. O dispositivo eletrónico pode ser usado diariamente e regista numa aplicação correspondente status instantâneos sobre o ambiente. O sensor que lembra um clip e ainda é à prova de água tem um formato discreto de 12 mm de largura e 6 mm de altura.