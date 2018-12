Dois anos após sair da direção criativa da divisão feminina da Calvin Klein, onde ficou por 13 anos, o designer brasileiro Francisco Costa apresenta a sua nova linha de produtos de beleza sustentável, Costa Brazil, que possui a floresta tropical brasileira como principal fonte de inspiração.

Francisco acredita numa filosofia simples, mas poderosa: a beleza brilha na natureza (Beauty shines in nature). E por isso, buscou ingredientes potentes, muitos dos quais são colhidos exclusivamente para a Costa Brazil na floresta Amazónica brasileira e, em seguida, ativados com as mais recentes tecnologias avançadas de laboratório. O resultado é uma gama de óleos para o rosto e para o corpo e velas, que incluem ingredientes naturais como o breu, uma resina de origem vegetal com componentes que acalmam o corpo, a mente e o espírito – considerada sagrada para o povo indígena Yaminawá, do Acre, no Brasil, e usada para várias cerimónias (e ainda atua de repelente de mosquitos a cicatrizante da pele); o óleo de cacay (proveniente das árvores cacay, conhecidas como o "ouro amazónico") e óleo de sapucaia (repleto de antioxidantes e vitamina E). Uma curiosidade, aliás, é que Costa cunhou o nome Kaya para a essência de proteína (e poderoso antioxidante) extraída das vagens da árvore Sapucaia, presente por todo o Brasil, mas que nunca havia sido colhida antes. Este superalimento é rico em selénio, vitamina E, magnésio e energia proteica. Melhora o tom da pele, a textura e a aparência, ao mesmo tempo que adiciona lípidos nutritivos à tez. O brasileiro acredita ainda que o óleo é mais potente do que o já famoso óleo de argan. Com isso, este trio poderoso compõe a base de produtos da gama e é a assinatura da marca.

Óleo Para A Face | Kaya Anti-Aging Face Oil, 30 ml, US$ 125, Costa Brazil, em www.livecostabrazil.com

"Eu acredito que o espírito da beleza é inseparável da saúde da terra", declarou Costa no comunicado de imprensa. A nova marca é um conceito de luxo limpo e captura a rica essência natural das suas raízes brasileiras. Tudo é de origem sustentável, ambientalmente responsável, dermatologicamente testado, vegan e cruelty-free. E mais: os produtos não têm parabenos, ftalatos, pinos, polissorbatos, silicones, sulfatos, glúten, glicóis, óleo mineral e corantes artificiais. Servem para todos os tipos de peles, para todas as idades e sem distinção de género. A perfeita definição de linha de beleza 3.0.

Em uniformidade com as propostas da marca de beleza em equilíbrio com a Natureza, a Costa Brazil firmou parceria com a Conservation International, uma organização não-governamental sediada em Washington D.C., nos Estados Unidos da América, que lidera o projeto de reflorestamento da floresta Amazónica brasileira. Um exemplo prático é que a operação no terreno trabalha com cooperativas locais que empregam métodos de colheita não invasivos. Não há corte de árvores para recolher as preciosidades que a Natureza oferece.

Para a campanha de lançamento, Francisco Costa convidou três personalidades brasileiras: