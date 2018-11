No dia 25 de outubro, O Boticário apresentou o seu novo conceito de loja no Centro Comercial Alegro de Alfragide. A marca brasileira, já com 41 anos, renovou-se aliando a sua história às ambições para o futuro.

Com inspiração num estilo retro, as novas lojas convidam a descobrir estas quatro décadas de história, repleta de produtos de beleza emblemáticos, da perfumaria à maquilhagem. Destaque ainda para as fórmulas de corpo e cabelo, cada vez mais importantes nas rotinas de beleza de mulheres e homens.

O objetivo, como sublinha Carla Goulão, Country Manager do grupo Boticário Portugal, foi que as lojas fossem mais do que pontos de venda: "Queríamos muito que revelassem a alma do Boticário, a sua magia, a sua alquimia feita de combinações únicas."