A nova subscrição mensal de beleza que vai querer fazer

Por Máxima, 10:52

Desde que abriu no centro comercial Colombo, em Lisboa, o Hairbar tornou-se uma das primeiras lojas especializadas em penteados na capital. Além das várias opções para transformar o cabelo, desde as mais simples às mais elaboradas, há a possibilidade de subscrição que inclui lavagem e secagem.

O primeiro membership card Big hair, big dreams (€48) inclui quatro penteados por mês com lavagem e secagem, oferta de aniversário e 10% de desconto em produtos (exceto os de tamanho viagem). Já a segunda opção, Love is in the hair (€25), dá direito a duas vezes visitas mensais ao Hairbar, também com lavagem e secagem e 10% de desconto em produtos.

Mimar os cabelos pode ser tão fácil quanto quiser, já que as marcações podem ser feitas online. Os valores individuais variam de acordo com o penteado: sem lavagem (€12,90 + €2,50 a trança extra); com lavagem (€14,90 + €2,50 a trança extra); ponytail (€49,90 + €2,50 a trança extra + €15 aplicação). Se optar por algum penteado que não está no menu terá um custo de €25. As crianças não ficam de fora e têm um menu especial, o Kidsmenu, sem lavagem, €10, e com lavagem, €12.