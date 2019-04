A Eisenberg lança a primeira coleção de maquilhagem e tratamento

Menos é mais nesta novidade da Eisenberg, fusão perfeita entre a inovação, a tecnologia e uma nova forma de ver a Beleza. Esta nova gama integra-se no dia a dia da mulher, juntando tratamento com maquilhagem e apresentado produtos que realçam naturalmente a pele, as pestanas e os lábios.

A marca quis, assim, pensar fórmulas únicas e capazes de realçar a beleza feminina através de seus novos produtos essenciais. O primer perfect teint express com efeito blush e veludo, adequado para todos os tipos de pele, e para preparar a pele para a maquilhagem, deixando-a lisa e saudável. O correcteur précision, que corrige as olheiras e imperfeições, disponível em quatro tons, que assegura oito horas de hidratação, para além de apagar imperfeições e sinais de cansaço do rosto. Já a base fond de teint correcteur invisible com duração de 12 horas e com SPF 25, deixa a pele perfeita. Disponível em oito tons diferentes, tem uma textura leve, o que deixa um acabamento natural e fresco à pele.

Para um olhar intenso, a Eisenberg Paris criou o le mascara noir, máscara que dá um volume intenso, alonga e curva, ao mesmo tempo que fortalece as pestanas. A segunda máscara da coleção, le mascara graphique, alonga e curva as pestanas de forma natural, estimulando o seu crescimento e reparando os danos. Por último, os batons baume fusion são bálsamo que hidratam, reparam e revelam a beleza natural dos lábios. Disponíveis em quatro cores, criam um look sofisticado e natural, com uma cor subtil, mas ultracremosa.