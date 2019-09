A beleza descomplicada da Armani passo a passo

No último dia 19 de setembro, a Emporio Armani apresentou as suas propostas femininas para a primavera-verão 2020 durante a semana de moda de Milão. A maquilhadora principal da Giorgio Armani, Linda Cantello, partilhou passo a passo os looks de maquilhagem das modelos, utilizando apenas produtos da Armani Beauty, que já completa mais de 20 anos.

Para criar esta estética que celebra a simplicidade, Cantello focou-se no tema do ar, na feminilidade sem esforço, sempre com a cidade no horizonte. "Bonito, feminino, uma maquilhagem simples para o verão na cidade. Um visual saudável e natural melhorado para que se faça depois a transição do betão para a areia".

Fiel ao tema primaveril e etéreo, Cantello recomenda começar com o bálsamo Armani Glow-on Prima na pele limpa e bem hidratada. De seguida misturar o mesmo na base Designer Lift, de forma a obter uma fórmula de creme hidratante com cor e dar um aspeto saudável e bronzeado à pele. Para o contorno do rosto e blush usou Neo Nude A-Contour, uma fórmula líquida e leve que dá um brilho natural à pele. Quanto aos olhos, utiliza o novo batom líquido Lip Maestro, da colecção Matte Nature numa cor rosada, próxima ao tom de pele (aplicada depois também nos lábios). Termina com a máscara de pestanas Eyes to Kill Classico.