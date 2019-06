7 regras para preservar os seus produtos de beleza

São diversos os factores que interferem na qualidade e durabilidade dos produtos de cosmética. Para garantir a sua segurança e maior eficácia, siga as recomendações de preservação dos mesmos.





1. Os produtos de beleza devem ser utilizados durante o prazo indicado pela marca, após a sua abertura. Isto porque existem diversos microrganismos e sujidade no ar, na pele e nos aplicadores que se transferem facilmente para os produtos, comprometendo a sua preservação. Informe-se sobre a recomendação da durabilidade e anote em cada um a data de abertura com uma caneta de acetato.

2. Na União Europeia, o símbolo de uma ampulheta representa a data até quando deve ser utilizado o produto e o símbolo de uma lata indica o período de duração após a abertura. Tenha em consideração que temperaturas extremas ou não fechar corretamente o produto podem reduzir estas datas de validade. Se a cor ou o cheiro se alterarem, deite os produtos fora.



Regra geral, o tempo indicativo para conservar os seus produtos após a abertura, é o seguinte: um ano para o protetor solar, corretor, base e creme hidratante; dois anos para os pós compactos e soltos e para o eyeliner; seis meses para a máscara de pestanas e dois anos para batons, lápis de olhos e sombras.

3. Certos preservantes são essenciais para manter os cosméticos seguros. Inibem o crescimento de microrganismos, aumentando a sua durabilidade e segurança. Informe-se sobre quais os preservantes mais seguros para a sua pele.

4. Saiba que, todos os preservantes presentes nos cosméticos são submetidos à aprovação da legislação da União Europeia, sendo por isso seguros para utilizar na pele.



5. Feche sempre bem as embalagens após cada utilização, evitando assim o contacto do produto com o ar.



6. Guarde-os num lugar seco e fresco, longe da humidade que potencia a proliferação bacteriana.



7. Lave frequentemente os pincéis, com um sabão específico. Caso não o tenha pode utilizar um champô suave, para cabelos delicados ou de bebe. Deixe secar ao ar livre.