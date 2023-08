Novo estudo aponta os maiores motivos de discussão com a partilha de carro

mercado nº 1 do Reino Unido para comprar um carro novo ou usado

Um novo estudo levado a cabo pela(o), analisou recentementee até que ponto eles confiam em deixar o outro conduzir o carro.Para o estudoque partilham um carro com as/os companheira/os. Os resultados demonstraram que, sendo queque o parceiro pode fazer. Além disso, percebeu-se que, e que um em cada 3 homens confia na parceira para cuidar dos filhos, mas não para conduzir o carro. Este último dado coincide com outra realidade, a do machismo instalado.Curiosamente,revelaram terno geral. Aspreocupam-se mais com o facto de os seus parceiros/as não lhes indicarem ou permitirem que mudem a música ou o volume enquanto estão no carro, e por sua vez ospreocupam-se mais com o facto da/o outra/o não verificar a pressão dos pneus ou abastecerem de óleo o motor, água ou fluido de lavagem.A Auto Trader também conversou com ae fundadora da app Wingman que explica por que razão esses conflitos podem surgir: "Algumas pessoas sentem que o seu, o que pode causar tensão nas relações onde o carro é partilhado, mas ambas as partes não têm a mesma 'etiqueta automóvel'". Além disso, acrescenta que "mais do que apenas um veículo para algumas pessoas, pode representarou mesmo o seu– coisas que um parceiro precisa de ser capaz de compreender e respeitar.", por exemplo, é umpara pessoas que têm opiniões diferentes sobre como querem usar o carro. Deixar lixo pode mostrar que não se orgulha de cuidar dos seus bens, ou mesmo que tem outras prioridades – e é aí que isso pode começar a causar tensão entre um e outro. Um pode simplesmente estar a sair a correr do trabalho para chegar rápido a casa e se esquecer de reabastecer, mas isso pode ser muito frustrante para o parceiro quando este vai entrar no carro e vê que está vazio outra vez", revela Tina Wilson.Como podem, então, os casais? No que toca à, ela recomenda aos casais que: "Tragam o vosso lixo ou, se se esquecem sempre, comprem um lixo para o carro e esvazie-o de x em x dias. Abasteçam o carro ao fim de semana para que saiba que há menos hipóteses de precisar de fazer isso a meio da semana".Quando se trata de, pode ser um pouco mais complexo, mas Tina recomenda que todos os casaisa condução do outro e que impacto isso pode ter na autoestima dele: "Apontar o que pode considerar um erro de condução, ou até mesmo uma curva mal feita, pode ser muito irritante para a/o parceira/o. Mesmo que pensem que estão a ajudar - estarão mesmo? Talvez estejam a criticar para mostrar que são melhores condutores".