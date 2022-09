Morreu a designer Manuela Gonçalves, pioneira na Moda portuguesa

Fundo de Fomento de Exportação, já extinto.Era recordada como a Manelinha, e foi uma das primeiras designers mulheres a arriscar uma carreira na Moda em Portugal. No pós-25 de abril, quando regressou de Londres, trabalhou para a indústria têxtil - por exemplo, a Fábrica Simões - e as suas primeiras peças de autor vendeu-as em lojas como a Carmim ou a Loja Branca. "Não respeito as cores da moda, também não vou lá fora ver as grandes produções de estilo, porque há sempre uma tendência para fazer igual» - sublinha," dizia a criadora ao jornal Tempo em 1983.A notícia da sua morte foi avançada por Leonaldo de Almeida, DJ, amigo íntimo da designer. Tinha 77 anos.