Lua Nova em Carneiro: abril começa com fogo e pede equilíbrio entre impulso e responsabilidade

Carneiro

20 de março a 20 de abril

Parabéns, Carneiro! Os astros estão de olhos em si, prometendo um ano de mangas arregaçadas, com uma grande necessidade de colocar em prática a disciplina. A capacidade de sacrifício está muito enfatizada por estes dias, assim como a necessidade de gerir um lado mais agressivo, principalmente de 15 a 17. Estes dias têm tudo para ser de projeção de compromissos e de todo o tipo de responsabilidades que são assumidas. Um lado mais problemático será a relação com figuras de autoridade. A lua nova a 17, neste signo, trará o espírito de novas iniciativas que serão consequência desta fase tão criativa quanto intensa. Esta lunação tem tudo para se revelar com o alcance de uma mestria do dragão interno. Questões de saúde podem tornar-se claras.

Touro

20 de abril a 21 de maio

Vénus continua no seu signo a trazer-lhe o conforto da vida material, mas também a inspirar um lado mais ligado ao sentimento estético. Ao nível interior, muitas considerações de um futuro próximo começam a ser congeminadas. Tudo o que for relacionado com família e casa continua a ser prazeroso para a maioria dos nativos deste signo. O dia 19 irá promover algumas reflexões sobre as relações afetivas, havendo quase uma objetividade das rotinas e padrões que têm de ser eliminados. Nem todos os casais irão viver este trânsito a bem, apesar de não ter de representar problemas. Pode também manifestar-se com acontecimentos excitantes ou atividades diferentes com amigos e grupos.

Gémeos

21 de maio a 21 de junho

Os geminianos começam a ver agora os lucros dos seus investimentos. Claro que nada vem sem esforço e há muito trabalho a fazer, imperando a vontade de alcançarem a autoridade que almejam. De 15 a 17, essa assinatura astrológica será mais visível, sendo dias verdadeiramente criativos e imbuídos de um espírito de concretização. A lua nova a 17, no signo de Carneiro, trará uma energia reparadora! Talvez se dê o caso de se reconhecerem algumas áreas do desenvolvimento pessoal em que precisam de focar, seja ao nível mental, emocional ou físico. A possibilidade de abrirem o coração a pessoas próximas também se apresenta, proporcionando espaços de empatia e generosidade.

Caranguejo

21 de junho a 22 de julho

Há muitos desafios a estimularem os Caranguejos, nomeadamente ao nível de uma nova disciplina a adotar no contexto de relações profissionais exigentes. Será importante haver consciência de atos de violência passiva ou ativa, tendo em conta que há trânsitos que mostram raiva e frustração. O foco deve estar no que os Caranguejos querem conquistar, protegendo-se de algum tipo de toxicidade exterior, principalmente de 15 a 17. A lua nova a 17, em Carneiro, não será fácil para quem esteja a passar por situações de saúde. Algo pode estar a capturar a energia vital dos nativos deste signo, sendo fulcral o autocuidado e a atitude de agarrar a vida pelas rédeas.

Leão

22 de julho a 23 de agosto

Os astros desenham para os leões entusiasmo e criatividade. Será importante saberem domar o cavalo selvagem para que ele possa ser encaminhado ao destino final, usando disciplina e sentido de autoridade. Há condições para o assumir de espírito aventureiro e o expressar de qualidades positivas. Muitos leões estão a atravessar um período de cura física, emocional ou mental e a lua nova a 17 irá enfatizar esse ciclo, trazendo uma nova fase a todo o processo. O dia 19 trará instabilidade às relações, prevendo-se ansiedade a abanar o barco. Mesmo quem não esteja numa relação, irá sentir inquietação até mesmo derivada das amizades.

Virgem

23 de agosto a 23 de setembro

Novos ambientes vão ser exigentes para os virginianos, tendo de assumir toda uma nova postura. Será importante os sentidos apurados de forma a perceberem sinais sobre o que é esperado deles num novo ambiente, de forma a transformarem-se nessas novas qualidades. Até ao dia 15, poderão ocorrer conversações finais relativamente a algum tema pessoal ou profissional e daí em diante será a valer. A vitalidade está bastante bloqueada e isso terá de ter raiz na forma como os padrões mentais afetam o sistema nervoso. A lua nova a 17, em Carneiro, iniciará um ciclo em que os virginianos são convidados a fazerem uma transformação nesta relação mente-corpo. Algo que tem o seu fim por estes dias terá o seu momento de purga.

Balança

23 de setembro a 23 de outubro

Os astros oferecem tantas interações e nem todas serão fáceis, devido a algum tipo de desonestidade ou até mesmo de agressividade. Será importante o Balança ter limites bem definidos e sair de situações em que esses limites estejam a ser ultrapassados, principalmente de 15 a 17. O trabalho em equipa estará muito presente, sendo importante usar das capacidades de liderança. A lua nova a 17, em Carneiro, irá trazer à luz um ciclo de cura, que poderá ser de pessoas próximas. Será importante manter o centro interior, no meio do caos. Novas aprendizagens têm tudo para serem colocadas em prática. A comunicação e a inteligência estão enfatizadas.

Escorpião

23 de outubro a 22 de novembro

Os astros mostram um período de realinhamento interno e até de questionamento da vida que se escolheu. Até ao dia 15, os astros convidam ao desenvolvimento de um lugar silencioso interno, não sendo a altura para agir. Paciência será a maior conquista e dela virão as respostas necessárias. A saúde oferece os seus bloqueios, denotando-se falta de energia. A lua nova a 17, em Carneiro, irá desafiar a um ciclo de cura. Alguns escorpiões estão com uma vida afetiva acesa pelo desejo ou apenas com vontade de beleza a todos os níveis, incluindo artística e cultural. O dia 19 irá trazer ansiedade nos relacionamentos. O mesmo aspeto indica que novas amizades podem ser feitas com pessoas que saem da caixa.

Sagitário

22 de novembro a 21 de dezembro

Este tem tudo para ser um período fantástico para os sagitarianos, que são animados por energia e vitalidade. Neste período, os contactos que os sagitarianos travam revelar-se-ão úteis no futuro. O maior desafio continua a ser conciliar a vida profissional com a vida familiar. O espírito de viajante e aventureiro nem sempre se coaduna com a rotina e estabilidade que o trabalho e a família/relações exigem. Retirar o melhor dos dois mundos será o equilíbrio perfeito. O dia 19 tem tudo para trazer alguma instabilidade no campo afetivo. A lua nova a 17, em Carneiro, irá promover um reconhecimento de talentos e o dar provas daquilo que os sagitarianos valem.

Capricórnio

21 de dezembro a 20 de janeiro

O foco está numa nova independência que se quer alcançar. Nesta lufa-lufa, o sentido de responsabilidade tem tudo para ser cansativo e alguns conflitos na arena profissional ou familiar têm tudo para eclodir, nomeadamente de 15 a 17. Será importante ganhar espaço das situações conflituosas de forma a ter uma perspetiva mais geral, em vez de reagir cegamente. Uma atmosfera propícia aos prazeres de todo o tipo irá ajudar a descomprimir dos momentos mais opressivos. A lua nova a 17, em Carneiro, irá trazer alguma questão de saúde à tona. Nas questões financeiras, é necessária uma gestão minuciosa, com grande capacidade de adaptação, sendo que gastos inesperados têm tudo para ter lugar, nomeadamente a 19.

Aquário

20 de janeiro a 18 de fevereiro

Os aquarianos fazem novas escolhas que acontecem desde o nível mais corriqueiro ao mais profundo. Esta não é a melhor altura para poupar ou fazer dietas, pois há uma natureza mais indulgente em ação. No geral, vive-se um certo entusiasmo iluminado pela vontade de explorar diferentes possibilidades. A lua nova a 17, em Carneiro, irá ser um ponto de alavancagem para estas novas experiências, que têm tudo para se revelarem como curadoras. O reconhecimento de padrões internos que têm de ser abandonados poderá ser catalisador dessa cura. A vida afetiva ou acompanha esta necessidade de estímulos ou sofrerá um abanão, nomeadamente a partir do dia 18. Novas amizades têm tudo para ser travadas.

Peixes

18 de fevereiro a 20 de março

No dia 13, entendimentos sobre o mundo emocional tendem a acontecer e questões relativas à mãe ou figuras femininas serão proeminentes. Até ao dia 15, os piscianos sentem cansaço mental e com muito para resolver. Dentro deste sentimento de confusão e cansaço, o melhor será esperar. A lua nova a 17, no signo de Carneiro, irá traduzir-se num ciclo em que pequenos passos acontecem em novas direções, nem que seja num nível mais abstrato, numa reflexão sobre o que seriam esses novos passos. Os astros apontam para um dia 19 em que o amor será um lugar de experiências diferentes e surpreendentes. Quem não está num relacionamento poderá ter essas experiências com amizades ou proporcioná-las a si mesmo.