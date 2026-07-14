Lua Nova em Caranguejo a 14 de julho: Caranguejo, Carneiro e Balança entre os signos mais influenciados

A lua traz a lembrança de que tudo está em constante transformação cíclica. Na lua nova, ela desaparece do céu, incutindo mistério à nossa alma. A próxima acontece em Caranguejo, signo regido pela lua, e que traz esse elemento de recolhimento ainda mais forte. A escuridão deste céu estrelado do dia 14 de julho será semelhante àquela do útero da mãe, onde o embrião se forma, e à escuridão do interior do solo, onde as sementes germinam. A olho nu, nada se vê, mas, na verdade, algo muito poderoso está a ser gerado.

Mas não é só. Esta lua nova acontece no contexto da relação entre o Mercúrio e o Sol, na conjunção que ciclicamente têm, sendo esta, com o Mercúrio retrógrado, a chamada conjunção solar inferior. Este desenho astrológico inicia um novo ciclo de ideias que terá expressão mais clara na próxima junção dos dois astros, que acontecerá na época de eclipses, no mês de agosto. Estas influências traduzem-se numa fase de recolhimento e de gestação de novas ideias, de novos processos de expressão da nossa identidade: indo do mais literal, da vontade de ser mãe ou pai, ao mais metafórico, como o dar asas a alguma ideia inovadora.

Caranguejo será o signo mais influenciado por esta lunação; capricornianos terão de se abrir ao outro neste ciclo lunar de transformação das relações mais próximas; Carneiro e Balança terão um virar de página; e os restantes signos de água, Escorpião e Peixes, irão trabalhar o acolhimento das emoções a partir da vulnerabilidade e da honestidade.

A mente quer silêncio e, por isso, o excesso de informação só vai atrapalhar. As relações com muitas exigências vão tornar-se demasiado intensas para se conseguirem gerir. Como diz a música: "é devagar, devagarinho", pois, neste ciclo, tudo o que for rápido corre o risco de correr mal.