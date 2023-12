Herdeiro da Hermès quer deixar fortuna ao antigo jardineiro

É uma das marcas de Moda mais icónicas de sempre, a etiqueta de luxo responsável por criações tão emblemáticas quanto a Birkin bag, homenagem a Jane Birkin, ou a Kelly Bag, cuja história se cruza com a de Grace Kelly. Fundada em 1837, por Thierry Hermès, a maison começou por fabricar selins e arneses para cavalos, especializando-se nas peças em pele e mais tarde no pronto-a-vestir.

Nicolas Puech, herdeiro da Hermès que será detentor de 5% a 6% da empresa (há seis gerações na família), reformou-se da administração em 2014. Aos 80 anos, é solteiro e sem filhos, e foi o único elemento da família que, nos anos 2010, não se juntou à holding familiar criada para afastar as tentativas de compra por parte do gigante LVMH. O facto de ter mantido as suas ações avalia hoje a sua fortuna em cerca de 10 mil milhões de euros. Fortuna essa que, agora, pretende doar ao seu antigo jardineiro, segundo revelado pelo jornal suíço Tribune de Genève. A identidade do homem em questão não foi revelada, mas sabe-se que é de origem marroquina e tem dois filhos.

De acordo com o El País, o herdeiro, que vive atualmente na Suíça, terá enviado uma carta ao seu advogado para resolver a questão da herança em outubro de 2022, pedindo para adotar o antigo jardineiro com o objetivo de que este recebesse a sua fortuna. Uma vez que a adoção de um adulto não é um processo comum, embora não seja impossível, aguardam-se novos detalhes, mas os media suíços asseguram que o antigo jardineiro poderá mesmo herdar metade da fortuna de Puech. Em 2011, o multimilionário já tinha assinado um acordo com a Fundação Isocrates, fundada pelo próprio, para doar a sua fortuna.