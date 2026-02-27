O nosso website armazena cookies no seu equipamento que são utilizados para assegurar funcionalidades que lhe permitem uma melhor experiência de navegação e utilização. Ao prosseguir com a navegação está a consentir a sua utilização. Para saber mais sobre cookies ou para os desativar consulte a Politica de Cookies Medialivre

Máxima

Atual

De "onda no focinho" a outros momentos virais: as frases de Tânia Laranjo que viraram memes

Antes de se tornarem piadas, foram momentos de tensão em direto. Estas são as histórias por trás das frases mais icónicas da jornalista.

A carregar o vídeo ...
Máxima x Tânia Laranjo
27 de fevereiro de 2026 às 16:23 Máxima
As Mais Lidas
Boost Activate