Os 18 desfiles da 50.ª edição da ModaLisboa, que decorreram entre sexta-feira e domingo, reuniram 120 modelos e, ao todo, 580 coordenados.

Veja acima o vídeo exclusivo Máxima do backstage do evento. Os fashion shows dividiram-se entre o Pavilhão Carlos Lopes e a Estufa Fria, no Parque Eduardo VII, em Lisboa.