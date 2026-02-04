Moda
Dress code: nostalgia
As séries de televisão sempre inspiraram a moda e vice-versa. A Disney lançou uma coleção exclusiva e limitada que celebra essa relação e que foi produzida em Portugal.
