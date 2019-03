Celebre o dia do pai com as sugestões da Springfield

Pode ser difícil decidir qual é o estilo que mais favorece cada pai: se serão os looks elegantes que veste para trabal­har ou a simples t-shirt com calças de ganga que usa aos fins de semana. Na verdade, todos os pais têm várias facetas e é impossível defini-los com apenas um look.

Das t-shirts da sua banda favorita aos polos coloridos que veste para sair com amigos, sem esquecer as camisas para aqueles jantares de verão em família. A Springfield lança uma coleção especial para o Dia do Pai que reúne peças de vários estilos, tecidos e padrões, todas perfeitas para oferecer aos homens da sua vida.

Veja na fotogaleria em cima as peças desta linha especial.