Ser mãe debaixo de terra. Descida às maternidades improvisadas da Ucrânia

No subsolo, há funcionárias atentas e futuras mães em diagnósticos sem privacidade. As camas espalhadas aqui e ali, as luzes de presença que se dissipam nas tubagens do teto e as paredes de tinta descascada dão um ar lúgubre ao abrigo. Nadia Morozova também foi mãe e partilha um improvisado quarto com Maria Kucherenko. O calor torna o ar irrespirável para as duas mulheres e para os recém-nascidos. "É muito difícil viver aqui, mas tenho medo de estar noutro lugar. Já não posso ouvir o som das sirenes", queixa-se Nadia.