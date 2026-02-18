O creme que ajudou a recuperar a minha pele

Num momento em que a inflamação tomou conta da minha pele e a autoestima ficou fragilizada, este produto revelou-se um verdadeiro ponto de viragem.

Há cremes que hidratam. Outros que acalmam. E depois há aqueles que se tornam um verdadeiro porto seguro para a pele. O creme reparador Cicapair da Dr. Jart+ pertence a esta última categoria - um produto que ganhou estatuto de culto por fazer exatamente aquilo que promete, num momento em que a pele pede menos agressão e mais cuidado.

Nascido da filosofia da dermocosmética coreana, este creme foi pensado para responder a um problema cada vez mais comum: pele sensibilizada, reactiva, stressada. A estrela da fórmula é a centella asiática - também conhecida como tiger grass - um ingrediente ancestral conhecido pelas propriedades calmantes, reparadoras e anti-inflamatórias. É ela que ajuda a reduzir vermelhidão, reforçar a barreira cutânea e devolver conforto quase imediato.

A textura é rica, mas surpreendentemente equilibrada. Envolve a pele como um penso invisível, sem pesar, sem colar, sem aquele brilho excessivo que tantos cremes reparadores deixam para trás. É o tipo de produto que se sente a trabalhar em silêncio - e é precisamente aí que reside o seu charme.

E depois há o cheiro: limpo, botânico, subtilmente herbal. Um aroma que transmite cuidado dermatológico mais do que perfumaria, e que reforça a sensação de que estamos a tratar a pele com respeito.

O sucesso viral não tardou. O Cicapair™ tornou-se presença constante em rotinas de pele partilhadas nas redes sociais, em vídeos de skin barrier repair, em casas de banho minimalistas e em necessaires de quem leva o cuidado da pele a sério. Mas, como acontece com todos os verdadeiros clássicos, o hype não vive apenas da estética. Vive dos resultados: menos vermelhidão, pele mais equilibrada, uma sensação de calma que se nota e se vê.

Mais do que um creme, o Cicapair é um lembrete de que cuidar da pele também é saber quando abrandar. E isso, hoje, é o verdadeiro luxo.