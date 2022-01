O dia em que Diana encontrou alguém com um vestido igual (na mesma festa)

Quando Natasha Fairweather foi convidada para uma festa no Castelo de Windsor, em Londres, não imaginava que iria cometer um dos piores faux pas de estilo que existem – e também um dos mais embaraçosos. Tudo aconteceu em 1985 na noite que juntou os aniversários do príncipe Edward e de três dos seus primos. Um deles, James Ogilvy, decidiu fazer um convite inesperado. "Eu andava na universidade com o príncipe Edward mas não o conhecia de todo. Só que dois meses antes conheci o James Ogilvy – aquele não era o meu universo, mas foi simpático da parte dele convidar-me," conta agora Natasha Fairweather à Vogue inglesa.

Depois de se debater sobre o vestido a escolher para a ocasião, e sabendo que estaria perante a família real britânica em peso, Fairweather, hoje agente literária, pediu à irmã que lhe emprestasse uma peça incrível que esta tinha comprado nuns saldos. Um vestido preto e branco sem alças da Murray Arbeid.

Diana no banquete da The Worshipful Company of Fan Makers, 1985 Foto: Getty Images

Ao chegar à festa e encontrar um amigo, Natasha lembra-se de ele elogiar o seu vestido, mas depois acrescentar: "Acabei de ver Diana e tenho quase a certeza que ela está a usar exatamente o mesmo vestido." A discreta pesquisa que se seguiu confirmou as suspeitas, deixando a convidada numa posição complicada. Aconselhada por outro amigo, Natasha decidiu perguntar à Rainha-mãe o que fazer de forma a não quebrar nenhuma regra de boa educação. Esta respondeu-lhe que não havia problema algum: "Fique e divirta-se", disse-lhe a mãe de Isabel II. Empenhada em que a princesa Diana se apercebesse da situação, Natasha decidiu, a certa altura da noite, dançar perto de Carlos e Diana. Foi ele quem reparou imediatamente na coincidência, chamando a atenção da princesa. Diana riu-se divertida. Apesar da descontração real, Natasha contou à Vogue que foi perseguida pela imprensa para fazer comentários sobre o assunto e até lhe pediram para ser fotografada com o vestido.

Vestido Murray Arbeid, idêntido ao que a princesa Diana usou em 1985 Foto: Kerry Taylor Auctions

Trinta e seis anos mais tarde, o vestido de Natasha acaba de ser leiloado pela Kerry Taylor Auctions. "Será fantástico se alguém puder reviver a história do vestido e de facto usá-lo."