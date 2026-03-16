Isabél Zuaa nos Óscares 2026: "No momento em que estamos, ser genuinamente feliz é um ato político"

Tenho pensado nos últimos tempos que algumas existências são políticas por natureza. No momento em que estamos globalmente, ser genuinamente feliz é um ato político. Acima de tudo, as minhas escolhas têm a ver com sentir-me bem e não parecer bem - e isso é uma liberdade imensa.

Foto: Joanna Correia 1 de 2 / Camisa @marques_almeida Calças @rafaelasalgueiro Sapatos @christianlouboutin Óculos @vavaeyewear Foto: Joanna Correia 2 de 2 / Camisa @marques_almeida Calças @rafaelasalgueiro Sapatos @christianlouboutin Óculos @vavaeyewear

Vivemos assoberbados de imagens a cada minuto e, ao pisar a red carpet, aquilo que quis dizer, acima de tudo, é que “é possível”.

Na roupa, gosto de materiais nobres, mas o mais importante é ser autêntica, refletir a minha personalidade naquele momento. A silhueta, sem dúvida: elegante. Sentir-me segura e trabalhar com uma designer mulher que possa saber, ainda que na sua própria pele, o que é ser uma mulher contemporânea.

Blazer vestido @2bthebrand Foto: Joanna Correia

Quando vestimos algo temos várias sensações que não podemos ignorar. As pessoas vão ter opiniões diferentes da tua, mas só tu vais vestir a peça. Como nos sentimos é importante - e foi aí que senti: é este.

Set @marques_almeida Sapatos @christianlouboutin Óculos @vavaeyewear Foto: Joanna Correia

It takes a village - e eu amo a minha. A Drucaa foi a líder da aldeia, uma stylist dedicada, com muito bom gosto, mas acima de tudo com uma sensibilidade e uma capacidade de sonhar. A designer e a sua equipa maravilhosa deram o seu melhor para que as suas escolhas fossem ao encontro das minhas. A Joana Correia trouxe uma presença e um olhar bonito neste processo. A Flávia, designer de unhas, esperou pacientemente até ao último momento pela minha decisão. A minha mãe, que se disponibiliza como sempre para tudo. O meu companheiro, dando todo o suporte. Amigues a torcer, cada um da sua maneira, mais perto ou mais longe - um power. No dia do fitting final tive a minha mãe Rosinha, a Marta Costa mais uma vez presente, desde Cannes, a Nádia Yracema e a Cléo Diara. Senti-me super bem acompanhada.

Isabél Zuaa: “Liberdade para mim é não ter medo das nossas escolhas”



Sinto que o resultado final da peça é exatamente o que eu sentia: simples, leve e com identidade.

A maquilhagem continua a contar a mesma história. A escolha foi fácil: uma boa pele iluminada, um olho expressivo e um lábio super hidratado.

Desta vez, o cabelo partiu de um desejo antigo de levar um penteado mais próximo do clássico Chanel e também de poder mudar de penteado nos dias da expedição. E na grande gala, um bob Chanel curtíssimo.

Foto: Joanna Correia 1 de 2 / Vestido @penhamaia Sapatos @aldo_shoes Joias @swarovski_partner_atelier Nails @fingertips.lisbon Wig @_guioliv Foto: Joanna Correia 2 de 2 / Vestido @penhamaia Sapatos @aldo_shoes Joias @swarovski_partner_atelier Nails @fingertips.lisbon Wig @_guioliv

Acho que esta presença fala mais do meu percurso do que propriamente do percurso dos Óscares - pelo menos neste filme. Estou muito feliz por fazer parte de O Agente Secreto, que é um filme coral com o nosso protagonista absoluto, Wagner Moura. Sinto-me muito bem neste coro. Talvez noutro filme que venha a fazer, e onde tenha mais incidência, seja também uma reescrita conjunta com conteúdo - não só físico, de presença e representatividade, mas também de discurso. Acho que há outres artistas lá que têm feito um caminho muito marcante nesta edição, rompendo barreiras e tendo visibilidade com conteúdo. Eu sinto-me muito feliz por isso. Poder dividir essa noite com eles é mágico.

Penso muitas vezes na Josephine Baker nos anos 30, penso na Grace Jones, na Miriam Makeba, na Nina Simone, na Viola Davis e em todas essas contemporâneas. Todas as que vieram antes, direta ou indiretamente, têm influência no meu caminho. E este look também está nesse lugar da frase da Nina Simone: liberdade para mim é não ter medo - não ter medo das nossas escolhas.

Foto: Joanna Correia 1 de 2 / Full look @2bthebrand Foto: Joanna Correia 2 de 2 / Full look @2bthebrand

Dentro das minhas criações, com arquétipo, memória e biografia, penso em como corpos como o meu, com vivências globais disruptivas, podem também olhar para o futuro como um farol, assim como a histórica e fundamental Hattie McDaniel. Um farol para as nossas crianças poderem sonhar em ser o que quiserem, sem limitações. Escrevermos as nossas histórias a partir de histórias que nos inspirem e motivem é o mais importante.

Foto: Joanna Correia 1 de 2 / Fashion Clinic Women / Pressclub Foto: Joanna Correia 2 de 2 / Fashion Clinic Women / Pressclub

Créditos

Fotografia: @joannacorreia_

Styling: @drucaa #styledbydrucaa

Assistido por @hannaazani