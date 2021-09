Cameron Diaz e Drew Barrymore publicam fotografia sem Photoshop Foto: @drewbarrymore

Num mundo onde prevalecem osemcomo o, e se popularizam as novas práticas decom, a nossa visão sobre atornou-se difusa e, diriamos, pouco confiável.Tomemos como exemplo oSabemos que acontece a todos, inclusive às, mas raramente o vemos como algo celebrado nas redes sociais, onde predominam as edições de imagem que fazem desaparecer tanto as rugas como até os poros.Foi por isso que a fotografiana sua conta de Instagram pessoal, ao lado de Cfoi tão celebrada. As atrizes, que são amigas e foram protagonistas dos filmes, fazem parte de, e não olham para o envelhecimento como um estigma ou um assunto proibido, mas sim como naturalidade.E embora possa não ter sido a intenção de Barrymore publicar uma fotografia com uma das suaspara provar que, a atitude acabou por suscitar uma onda de "aplausos" virtuais, com comentários positivos e de admiração pelaevidentes na imagem.