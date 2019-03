Barbra Streisand pede desculpa pelo comentário polémico sobre Michael Jackson

Em entrevista ao jornal britânico The Times, Barbra Streisand admitiu acreditar planamente nas alegações de abusos sexuais feitas pelos dois homens que estão no centro documentário Leaving Neverland, no entanto, acabou por partilhar que: "eles podem ter sido violados mas, como vimos, acabaram por casar e ter filhos. O abuso não os matou".

A revolta provocada pelas suas palavras levou a cantora a escrever um pedido de desculpas no Instagram, garantindo que "não medi as minhas palavras quando falei de Michael Jackson e das suas vítimas, o que disse não reflete os meus verdadeiros sentimentos. Nunca quis desprezar o trauma desses rapazes".

Uns dias mais tarde, foi Diana Ross quem saiu em defesa do amigo e partilhou a sua indignação no Twitter: "o Michael Jackson foi e é uma força magnífica para mim. Por favor, parem com isto!"

A família de Michael nega todas as acusações feitas por Wade Robson e James Safechuck, no entanto, várias marcas, rádios e personalidades já se desassociaram ou baniram o trabalho do artista.