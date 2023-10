Versáteis, originais e icónicos. Descubra os ténis mais procurados da estação

O outono acaba de chegar e com ele vêm os dias mais curtos e cinzentos. Mas não desanime, convidamo-la a dar um toque de cor e sofisticação aos seus looks, para que volte à rotina cheia de estilo. Sempre com o máximo conforto.

Caminhe nas nuvens todos os dias com os Skechers UNO: os ténis de eleição para esta estação. Um arco-íris de sapatilhas coloridas para usar em qualquer ocasião, seja qual for o mood ou o outfit, desde o mais irreverente ao mais clássico. Quer vá trabalhar, sair com os amigos ou viajar, estas são as sapatilhas perfeitas para todas as fashionistas que seguem as últimas tendências.

No matter what, a Skechers tem um modelo para si

Os tons e as alternativas de design arrojadas fazem das UNO uma das categorias mais versáteis e giras da Skechers, respeitando a individualidade dos fãs da marca.

Verde-azulado, ameixa, magenta, verde-seco, amarelo ou azul-petróleo e muito mais. Tem uma cor preferida?

Leves como uma pluma

A comodidade pode ser sinónimo de moda e a prova disso são os modelos Skechers UNO, que foram criados precisamente para unir de forma perfeita conforto e estilo.

Existem muitas sapatilhas, mas apenas estas são produzidas segundo a tecnologia do conforto. A bolha de ar na zona do calcanhar torna a tecnologia air-cooled memory foam ainda mais confortável e maleável. Além de deixar os pés respirar.

Seguindo a máxima de bem-estar em todos os momentos, a maioria dos modelos pode ainda ser lavada à máquina e permanece como nova.

Agarre os ténis de eleição para esta estação

Escolha as suas sapatilhas e comece hoje a caminhar nas nuvens, ao mesmo tempo que cria looks marcantes e se destaca na multidão. Afinal, o conforto dos nossos pés é essencial para que nos sintamos bem e bonitas durante todo o dia, certo?

Os Skechers UNO e outros modelos esperam por si.