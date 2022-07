Verdade ou consequência? Junte os amigos este verão e jogue já!

Verão é sinónimo de sol, jogos e diversão. Na praia, no jardim ou na esplanada, o jogo da Verdade ou Consequência traz muitos bons momentos de partilha que ficarão para sempre. Este ano, o épico jogo ganha uma versão exclusiva digital para conhecer verdadeiramente os amigos ou família e se divertir com as consequências. Aceita o desafio? Basta escolher a edição limitada de Lipton Ice Tea e fazer scan do QR code nas embalagens dos vários sabores que trazem sorrisos especiais e mensagens motivadoras para cada dia.

Aproveite cada raio de sol com um delicioso Lipton Ice Tea e prepare-se para girar a garrafa. Com muito sabor e poucas calorias, Lipton Ice Tea é a bebida perfeita para se beber bem fresca e em boa companhia. Com baixo teor de açúcar, o Lipton Chá Verde também ganha uma nova cara e duas combinações refrescantes ideais para qualquer hora do dia: citrus ou hortelã e lima. Do que está à espera?

A bebida refrescante e saborosa deste verão

A Lipton marcou presença em várias praias nacionais para distribuir Lipton Chá Verde sabor a hortelã e lima, baixo em açúcar, refrescante e delicioso, e desafiou os portugueses a experimentarem o jogo da Verdade ou Consequência. Junte-se ao movimento e prepare-se para a consequência de girar um arco de hula imaginário durante 30 segundos ou, se escolher a verdade, partilhar um mau hábito com amigos e família. Procure já as edições limitadas Lipton deste verão que estão à venda de norte a sul do país, colecione todas as combinações e divirta-se!

Junte os amigos, faça scan e jogue

Já escolheu um produto Lipton de edição limitada? Junte de duas até oito pessoas e faça scan do QR code no rótulo da embalagem com o telemóvel. Escolha o nome, avatar e deixe que os amigos e familiares façam scan do QR code diretamente do telemóvel. Pronto para começar? Pode jogar todas as vezes que quiser, sem limite.

Primeiro deixe que a garrafa escolha quem é o próximo a jogar para selecionar verdade ou consequência. Como este jogo é uma réplica do original, são os restantes participantes que podem escolher a verdade ou consequência que querem que o jogador faça. Praticar um riso falso? Tocar com a língua no cotovelo? Congelar durante uns segundos? Gritar uma mensagem positiva em público? Bons momentos e grandes gargalhadas estão garantidos!

Partilhe momentos ao sol

É inegável que as edições limitadas Lipton deste verão trazem recordações inesquecíveis de partilha ao sol. Não se esqueça de capturar os momentos divertidos e divulgá-los nas redes sociais com o hashtag #liptonverdadeconsequencia. Se não há fotografias, não aconteceu. Quando terminar, basta carregar no botão "feito" para os restantes jogadores classificarem cada prestação. Ganham as melhores verdades e consequências, boa sorte!