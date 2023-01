A GSK – em conjunto com a Associação Movimento Cancro do Ovário e outros Cancros Ginecológicos (MOG), a Associação Evita (Cancro Hereditário) e a Associação de Enfermagem Oncológica Portuguesa (AEOP) – realiza no dia 31 de janeiro, entre as 17h e as 19h, o evento de lançamento do Guia "Cancro do Ovário, Como lidar com a doença?".



A sessão "Vamos falar sobre cancro do ovário?" vai ser transmitida em direto no site e Facebook da Máxima, que se associa a esta iniciativa para seguir um caminho importante: falar sobre um cancro silencioso que matou mais de 400 mulheres em em 20201. A sessão será transmitida, ainda, no Facebook da Associação MOG e da Associação Evita.



Na semana em que se assinala o Dia Mundial do Cancro (4 de fevereiro), associações de doentes, sociedades científicas e profissionais de saúde unem-se para a apresentação oficial do Guia "Cancro do Ovário, Como lidar com a doença?", um manual de apoio a mulheres com cancro do ovário e seus cuidadores, disponível para download no website da Associação Evita e no website da Associação MOG.

Com moderação da jornalista Ágata Rodrigues, a iniciativa conta com a participação de profissionais de saúde para orientar esta sessão, com o objetivo de encorajar a partilha de informação sobre o cancro do ovário e de proporcionar, a doentes e cuidadores, um espaço no qual possam esclarecer as suas dúvidas e partilhar experiências.

Conheça o painel de especialistas que vão dar vida ao evento “Vamos falar sobre cancro do ovário?”:





Cláudia Fraga, Presidente da Associação MOG



Tamara Milagre, Presidente da Associação Evita



Dr.ª Cristiana Marques, Especialista em Oncologia Médica, Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho



Dr.ª Filipa Silva, Especialista em Oncologia Médica, Fundação Champalimaud





Dr.ª Joana Bordalo e Sá, Especialista em Oncologia Médica, Instituto Português de Oncologia do Porto



Dr.ª Mónica Nave, Especialista em Oncologia Médica, Hospital da Luz



Enf.ª Sónia Ferreira, Enfermeira Especialista em Saúde Materna e Obstétrica, Fundação Champalimaud

As principais necessidades das mulheres com cancro do ovário, dicas práticas e conselhos importantes para todas as fases da doença são alguns dos temas abordados no Guia do Cancro do Ovário, Como lidar com a doença?, uma iniciativa da GSK, da Associação MOG, da Associação Evita, da Sociedade Portuguesa de Oncologia (SPO) e da AEOP, destinada a apoiar doentes e cuidadores na sua jornada de luta contra esta doença.

Junte-se a esta iniciativa e assista em direto no site ou no Facebook da Máxima, a partir das 17h.





Programa do evento:

17h – Boas-vindas por Neuza Teixeira, Country Medical Manager da GSK; 17h10 – Apresentação do Guia

– Cláudia Fraga, Presidente da Associação MOG

– Tamara Milagre, Presidente da Associação Evita

– Moderação: Ágata Rodrigues 17h30 – 18h40 – Mesa-redonda: “A jornada do cancro do ovário”

– Dra. Cristiana Marques

– Dra. Filipa Silva

– Dra. Joana Bordalo e Sá

– Dra. Mónica Nave

– Enf. Sónia Ferreira

– Moderação: Ágata Rodrigues 18h40-18h50 – Questões do público 18h50 – Encerramento por Maurizio Borgatta, General Manager Portugal 19h – Final do evento

Para mais informações sobre o cancro do ovário, consulte o seu médico.

Este conteúdo foi desenvolvido com o apoio da GSK.



NP-PT-NRP-OGM-230001 I 01/2023

Referência:

1. Dados Globocan 2020. Disponível em: https://gco.iarc.fr/today/data/factsheets/populations/620-portugal-fact-sheets.pdf. [Consultado em outubro de 2022].