Usar protetor solar pode salvar vidas

Verão significa descanso, roupa descontraída, biquínis novos em folha. Aproveitar o bom tempo para estender a toalha ao sol e relaxar, mas também para passear e conhecer novos sítios. Nem sempre nos lembramos de que os raios solares estão presentes em qualquer situação. Mesmo fora das idas à praia ou à piscina.

É nestas alturas que a proteção da pele deve ser também relevante. Qualquer exposição solar tem consequências. Tanto benéficas para a saúde, como o aumento da produção de vitamina D e regulação do sono, quanto prejudiciais. Saiba como prevenir e proteger a pele adequadamente.

Protetor solar indicado para cada situação

Uma escolha consciente e informada traz vantagens, tanto na hora da aplicação como na proteção.





Na La Roche-Posay há protetores solares com texturas hidratantes mais fluidas e fáceis de aplicar, ideais para as idas à praia, com proteção eficaz mesmo depois dos banhos. Existem também soluções com texturas mais leves, para usar durante os passeios. Assim como brumas, que não atrapalham quem usa maquilhagem diariamente e que podem ser usadas para renovar a proteção solar ao longo do dia.

Zonas de risco

A aposta da La Roche-Posay passa por fórmulas de rosto, na gama Ultra, com filtros solares que não migram os olhos. Não usar protetor solar por sensação de picada ou interferência na maquilhagem já não é uma opção. É importante explicar que a proteção das pálpebras é de extrema importância, tendo em conta que a pele é mais fina e frágil e facilmente pode sofrer golpes de sol.

Cuidados específicos Pele com intolerância ou alergia ao sol precisa de cuidados específicos. O Anthelios Sun Intolerance 50+ foi desenvolvido especialmente para peles intolerantes aos raios UV. Quem sofre destas patologias apresenta, normalmente, vermelhidão e prurido quase imediatos assim que se expõe ao sol. Graças à inovação da marca, a proteção de largo espectro melhora as defesas naturais face à luz UV e diminui o desconforto da exposição solar.

Disfarçar manchas

Proteção e beleza podem e devem andar de mãos dadas. A La Roche-Posay desenvolveu o Anthelios Pigmentation 50+, um creme com cor que ajuda a disfarçar manchas e a uniformizar a pele.

Em formato compacto

Entre as novidades, há ainda o Anthelios Pocket 50+, um protetor em modo compacto, ideal para meter nas mochilas das crianças em dias de atividades ao ar livre ou ter sempre à mão para qualquer situação. A embalagem garante protetor solar de rosto para sete dias.

Aproveite o sol. Sem prejudicar a saúde.