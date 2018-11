Uma ode às mulheres... reais!

Inspirada na beleza natural feminina, a Women’secret celebra os 25 anos com uma ode às mulheres. Independentemente da idade, do aspecto físico ou das circunstâncias pessoais. Para homenagear todas as mulheres reais que acompanhou até hoje, apresenta uma campanha especial: verdadeira, feita por e para as mulheres. #VeryUs conta com protagonistas muito diferentes entre si, que vivem situações do dia-a-dia com a roupa íntima com as quais, certamente, todas as mulheres se vão identificar. Elegante, confortável e sexy.

Para revelar e celebrar a beleza da mulher, a favor da diversidade, inclusão e auto-estima, nove mulheres foram seleccionadas para protagonistas de #VeryUs. O desafio foi lançado nas redes sociais da marca, a que responderam mais de sete mil mulheres. Mais de 400 foram pré-seleccionadas, 140 chegaram à final e participaram no casting em Madrid e Barcelona. Nove destacaram-se pela naturalidade, atitude e beleza.

Porque estas são mulheres reais, fica a apresentação: Mercè, Marta, Laura, Raina, Débora, Alicia, Mercedes, María José e Saray. É um prazer conhecer-vos.