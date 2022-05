Uma joia exclusiva com cristais únicos

Conheça toda a prole da Mãe do Vinagre

Numa mesa portuguesa, com certeza, não pode faltar um bom vinagre para apurar a refeição. Mas mais do que um bom vinagre, a Cristal tem… 24 vinagres. Sim, são 24 variações do tempero que nenhum de nós dispensa, com sabores como marmelo português, figo, mel ou frutos vermelhos.

Um vinagre 100% produzido em Portugal, em que a sustentabilidade também ganha espaço: a fábrica Cristal apenas utiliza energia renovável, com uma fábrica com a sua própria central solar. E por último, mas não menos importante: todos os vinagres Cristal são vegan, com exceção do vinagre de mel, que é apenas vegetariano. Só bons motivos para ter o requinte de Cristal todos os dias à mesa!