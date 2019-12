Uma árvore de Natal à mesa

Por Máxima, 09:52

É incontornável: faltam menos de 20 dias para o Natal e a lista de preparativos é agora uma prioridade. A árvore, a iluminação, os presentes e… a refeição que junta toda a família numa aura de amor e felicidade.

Preparar uma mesa de Natal tem que se lhe diga: organizar o número de convidados à mesa, preparar a decoração e as cadeiras, definir os tipos e as quantidades de bebidas e elaborar a ementa. Entradas, prato principal e sobremesas exigem mão para o tempero e capacidade de organizar, receita a receita, os ingredientes essenciais para que nada falhe na noite de consoada.

As tradições de norte a sul vão variando entre bacalhau, polvo, peru ou cabrito. Mas nós temos a receita mais doce para todos os distritos! Este ano, a árvore de Natal também tem lugar à mesa e é deliciosa.

Com a árvore de estrelas de gengibre, o Natal vai tornar-se mais brilhante. Além de apetitosa, esta receita é superinstagramável! Uma verdadeira obra de arte. Assim que tirarem a primeira bolacha, não vão querer parar!

O Açúcar Moreno Intenso Sidul, combinado com canela e gengibre nas doses certas, faz com que as bolachas saibam exatamente ao que o Natal deve saber: a celebração, conforto e carinho. Com um ligeiro aroma a caramelo e cristais húmidos e finos, é o aliado ideal neste Natal para receitas de bolos, dando um toque húmido às confeções!

Conheça a receita e não se esqueça: para as receitas mais doces, ponha a Sidul na lista de compras!

Receita

Duração: 50 min

Ingredientes

175 g de açúcar moreno intenso Sidul

85 g de mel

100 g de manteiga com sal

350 g de farinha sem fermento

1 colher de chá de bicarbonato de sódio

1 colher de sopa de gengibre em pó

1 colher de chá de canela em pó

1 ovo batido

200 g de açúcar em pó para polvilhar Sidul

Água q.b.

Instruções

Num tacho, junte o açúcar, o mel e a manteiga. Deixe borbulhar durante 2 minutos, mexendo sempre. Deixe arrefecer durante 10 minutos.

Numa taça grande, junte a farinha, as especiarias e o bicarbonato de sódio. Adicione o ovo e a calda de açúcar e amasse bem até obter uma massa uniforme. Cubra a taça com um pano e leve ao frigorífico durante pelo menos 30 minutos.

Aqueça o forno a 200°. Numa superfície lisa e enfarinhada, estenda a massa e corte as estrelas com cortantes ou à mão. Coza as bolachas num tabuleiro de forno forrado com papel vegetal durante cerca de 10 minutos. Deixe arrefecer completamente. Numa taça, vá misturando o açúcar em pó e a água até obter uma mistura homogénea. Ponha o glacê num saco de pasteleiro com um bico fino e decore as bolachas. Coloque-as empilhadas de modo a formar uma árvore de Natal. Não se esqueça de deixar a última bolacha em pé.

Decore com açúcar em pó.

