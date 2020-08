Um Vila Galé na casa do cavalo lusitano

Se está à procura de um destino para as suas férias onde não se encontre com grandes multidões, em que possa descansar, relaxar, ir a banhos, estar em contacto com a natureza, ter atividades para os membros mais novos da família e experienciar uma parte da História de Portugal, então o Vila Galé Collection Alter Real – Resort Equestre, Conference & Spa é uma das suas hipóteses preferenciais.

Localizado entre Elvas e Portalegre, esta nova unidade hoteleira, inaugurada no passado dia 9 de junho, fica em plena Herdade da Tapada do Arneiro. Nos seus cerca de 800 hectares encontra um grande património natural, tornando-o no destino preferencial para os amantes do turismo de natureza e atividades ao ar livre e equestres.

O novo hotel é um hino à história e ao património nacional. Resulta da requalificação de algumas áreas da Coudelaria de Alter do Chão, que foi criada em 1748. Para concretizar este hotel de sonho, o grupo fez um investimento de 10 milhões de euros para proporcionar uma recuperação e reconversão de várias áreas como a casa de campo, as antigas cavalariças, o edifício administrativo e as antigas pocilgas.



O resultado final é um hotel de quatro estrelas dedicado à temática equestre que enaltece o património português. Um espaço onde pode aproveitar o melhor de dois mundos: a tradição e a modernidade.

O Vila Galé Collection Alter Real – Resort Equestre, Conference & Spa possui 77 quartos, um dos quais está preparado para receber pessoas com mobilidade reduzida. Há duas piscinas exteriores de adultos e uma infantil, que vão fazer as delícias de adultos e crianças nestes dias quentes se avizinham. Para relaxar, o spa Satsanga com piscina interior aquecida é uma das soluções que estão disponíveis.

Os amantes da gastronomia alentejana podem deliciar-se no restaurante Inevitável. O hotel conta ainda com bar, biblioteca, enoteca, duas salas de reuniões e um salão de eventos. A unidade hoteleira conta ainda um museu do cavalo, um lagar de azeite tradicional recuperado, falcoaria reabilitada e o respetivo museu.

O que visitar

Apesar de o Vila Galé Collection Alter Real – Resort Equestre proporcionar todas as comodidades e infraestruturas para que passe umas férias memoráveis dentro da Herdade da Tapada do Arneiro, há um conjunto de locais que pode visitar. Aqui ficam algumas sugestões: Castelo de Alter Chão; Museu Municipal de Alter; Chafariz da Praça da República; Ruínas Romanas Ferragial d'El Rei; Pelourinho de Alter do Chão; Igreja Paroquial de Alter Pedroso ou as Termas da Sulfúrea.

Este ano, há uma preocupação adicional nos portugueses. Quando se procura um local para passar as férias há várias. Num ano atípico por causa da pandemia covid-19, a segurança não foi esquecida. Todas as unidades hoteleiras do Vila Galé estão classificadas com o selo Clean & Safe. Uma garantia de tranquilidade e segurança necessária para os hóspedes, que assenta num rigoroso plano de higiene, que inclui o reforço de medidas de limpeza e desinfeção, o uso de equipamentos de proteção individual e o distanciamento social.

Para facilitar o contacto com os clientes foi desenvolvida a plataforma online My Vila Galé – em my.vilagale.com, que possibilita fazer o check-in e o checkout, marcar massagens no spa, agendar horários no ginásio ou reservar mesas nos restaurantes e bares..

Promoções de verão

Este ano, a cadeia hoteleira foi sensível a muitas das alterações que estão a ser sentidas na sociedade portuguesa. Para proporcionar uma oferta de qualidade a um conjunto maior de famílias, fazendo jus ao seu lema "Sempre perto de si", a Vila Galé preparou um conjunto de promoções para este verão.

As crianças até aos 14 anos (inclusive) não pagam nos hotéis Vila Galé sempre que fiquem alojadas no mesmo quarto e no mesmo regime que os pais. Uma medida que amplia a oferta do grupo e que se aplicava apenas a crianças até aos 12 anos.

Outra medida prende-se com o preço especial para o suplemento de meia-pensão, com bebidas selecionadas incluídas, que fica em 20€ por pessoa.

As estadias iguais ou superiores a sete noites consecutivas no mesmo hotel beneficiam de um desconto de 5%. Para as famílias que reservem dois ou mais quartos terão uma redução de 5%.

As ofertas são cumulativas entre si e com as condições do programa de fidelização da Vila Galé.