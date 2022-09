Um súper pequeno-almoço faz a diferença no dia a dia!

“O pequeno-almoço é a refeição mais importante do dia”, ouvimos a ecoar na nossa cabeça, dia após dia. “Quem não é bom para comer não é bom para trabalhar”, continua a voz das mães e avós, que sempre tentaram incutir o hábito do pequeno-almoço. Sabemos a teoria e também confirmamos que, na prática, a concentração, o desempenho e até o humor aumentam quando não saltamos o pequeno-almoço.

Mas, na realidade, o tempo esgota-se antes de um pequeno-almoço completo. É demasiado curto para ainda ligar a liquidificadora. A notícia é boa: encontrámos a bebida perfeita on the go, pensada pela Compal, para acompanhar todos os pequenos-almoços, dos lentos de fim de semana aos apressados de secretária. Mas o que já é (tão) bom, consegue ainda melhorar.

Três variedades, três supercombinações para experimentar (e variar)

Não vamos escolher um preferido, mas também não precisamos: em sete dias por semana em que tomamos o pequeno-almoço, podemos beber as três variedades dos novos Compal Vital Bom dia.

Ao sabor delicioso de verdadeira fruta que a Compal já nos habituou junta agora poderosos aliados, podemos incluir numa alimentação equilibrada, aumentando a variedade de nutrientes que consumimos. Agora, é simples: basta um Compal para ingredientes como chia, alfarroba ou aveia fazerem parte do nosso dia a dia. Sem esforço, e com tanto sabor! As combinações são perfeitas.

Frutos Tropicais, Chia e Alfarroba

com manga e maracujá Frutos Vermelhos, Aveia e Canela

com framboesas, mirtilos e morangos Frutos amarelos, Chia e Curcuma

com pêssego, manga e laranja

Três variedades, três formas de ter o pequeno-almoço sempre à mão

Ok, já arranjámos solução quanto aos sabores – experimentar tudo –, mas volta a indecisão quando pensamos no formato. Um pacote de 1 litro é ótimo para ter no frigorífico lá de casa, mas… e quando tivermos de nos meter no trânsito ou nos transportes a correr? E para as crianças?

A Compal pensou mesmo em tu-do, até no packaging. O Compal Vital Bom dia está disponível em formatos para todos os tipos de pequeno-almoço: assim como as embalagens Tetra Pak de 33 cl, disponíveis também nos supermercados ideais para tomar o pequeno almoço a caminho do escritório e ainda as garrafas de vidro típicas Compal, disponíveis nos cafés e pastelarias para poder disfrutar do pequeno-almoço no sitio do costume!

Três variedades, três motivos para os consumir… já!

São ótimos, são saborosos, têm superalimentos e adaptam-se a todos os pequenos-almoços. Mas… ainda temos mais! Fechamos com TRÊS bons motivos para começares todos os dias com um Bom Dia.

– Têm alto teor em fruta. A Compal já nos habituou a bebidas com verdadeira fruta, e nem ao pequeno-almoço desilude. 70% de fruta significa que, apenas num produto, juntamos o elevado valor nutricional da fruta, num formato prático de a consumir, com ingredientes que elevam ainda mais a riqueza nutricional desta bebida!

– Não tem açúcares adicionados. Nem precisa! O sabor da fruta, da verdadeira fruta, é tudo quanto basta para um sumo docemente delicioso. Sem excessos!

– Podes encontrá-lo mesmo quando te decides por um pequeno-almoço fora! A Compal já faz parte da vida dos portugueses, quer em casa, quer em cafés e esplanadas. O melhor: não precisas de o beber só ao pequeno-almoço!