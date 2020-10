Um sorriso por um mundo mais verde

Um sorriso, um esgar de desaprovação, uma boca aberta de espanto. Uma palavra de carinho ou de repreensão, uma conversa acesa ou um silêncio cortado por um cumprimento. A boca é, pela comunicação verbal e não verbal, a principal forma de expressão. Ficaria até surpreendida com o número de vezes que a utilizamos sem sequer nos apercebermos.

Nas bocas do mundo anda, cada vez mais alto e com cada vez mais repercussão, a palavra sustentabilidade. E a ela vêm associadas tantas outras expressões, tão relevantes: "mundo mais verde", "redução de emissões", "acabar com o desperdício". Traduzem-se em tantas línguas e viajam de boca em boca, numa mensagem que é preciso não parar.

Consciente da máxima de que cada pequena mudança pode fazer uma substancial diferença, a Jordan percebeu que pode contribuir para o fim do problema, transformando o gesto simples – e essencial! – de lavar os dentes numa ação mais verde e melhor para o planeta.

Repensar cada gesto

A importância de higienizar os dentes de forma correta é aprendida desde tenra idade. É um gesto tão impregnado na rotina que acaba por não ser refletido, analisado. Mas, em cada lavagem dos dentes, há uma série de essenciais que poderão contribuir para o desperdício de recursos. Uma escova de dentes, o tubo da pasta, o fio dental; no fim das refeições, muitas vezes, o palito. Já parou para observar bem todos estes materiais?

A gama surge do desejo de criar um segmento verdadeiramente sustentável, mas sem comprometer a qualidade dos produtos. E se, por um lado, a higiene é automática, por outro, todos sabem, também de forma automática, quando uma escova é ou não o match perfeito. Assim, o compromisso da Jordan Green Clean é que os seus produtos devem ser gentis consigo e com o ambiente, sem comprometer a funcionalidade.

A linha começou com o lançamento de escovas de dentes em que a pega é 100% de plástico reciclado, a embalagem 100% cartão reciclado e as cerdas de nylon são de origem biológica. O sucesso é inegável, e a escova, que tem em conta a sustentabilidade, a funcionalidade, mas também o design estético, foi em 2019 vencedora do EPRO, na categoria de melhor produto de plástico reciclado e, em 2020, ganha em Portugal a escolha do consumidor, na categoria de escovas amigas do ambiente.

Ajudar o planeta, sorriso a sorriso O impacto da sua escova de dentes, unido ao do núcleo familiar, ao da família a quem recomenda, traz uma mudança real e positiva para o planeta. Em apenas cinco meses, a Jordan Green Clean já: – Trocou 12.250 kg de plástico virgem por plástico reciclável no cabo da escova; – Substituiu 4.380 kg de plástico virgem por cartão reciclado na embalagem; – Substituiu 980 kg de cerdas de nylon de origens fósseis por cerdas de nylon de origem biológica.

Rotina sustentável

O sucesso das escovas de dentes sustentáveis, para adultos e crianças, impulsionou a criação de uma gama alargada, para um total compromisso com uma higiene oral mais sustentável, mas igualmente eficaz.

Além das escovas de dentes, que se poderão dividir em "suave, extrassuave e médio", a Jordan Green Clean tem agora à disposição pasta de dentes, fio dental e palitos de madeira sustentáveis e ambientalmente mais responsáveis.

Este alargamento está diretamente relacionado com o sucesso dos primeiros produtos, mas também com o aumento exponencial da procura: as compras sustentáveis são, agora, uma das principais preocupações dos consumidores, sobretudo dos mais jovens.