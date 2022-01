Um negócio de sonho(s)

O mundo poder-se-ia dividir entre quem, quando ouve a palavra casamento, começa logo a pensar nas inúmeras possibilidades e entre quem, por outro lado, não consegue não stressar. Organizar um casamento de sonho exige nervos de aço, muito planeamento, planos A, B, C… e, claro, budgets, preferências, disponibilidades. Para quem vive e vibra com cada casamento (quase) como se fosse o seu, e para quem, mesmo casada ou sem casamento marcado, está sempre a par das tendências e a fervilhar de ideias… Já pensaste em fazer disso a tua carreira?

Nos últimos anos, a profissão de wedding planner tem ganho popularidade. É um percurso que une a criatividade, a organização e que, quando bem executado, pode dar muito lucro! Se achas que tens o fator C, a Master D tem o curso para te dar todas as valências e toda a credibilidade!

Um curso à tua medida, estejas onde estiveres

O Curso de Wedding Planner da Master D conta com o know how de Catarina Martins, coordenadora de eventos da Estufa Real desde 2014, e que tem no currículo a organização de 50 a 60 casamentos por anos.

Ainda que seja uma profissão na qual a criatividade e a personalização tenham de estar, sempre, em primeiro lugar, há mais, muito mais, a ter em conta na hora de te tornares uma wedding planner: como gerir fornecedores? Como manter um casamento dentro de um budget? Como garantir que, no dia, tudo corre sem percalços? E como gerir imprevistos?

Ao longo de nove módulos, todas as perguntas serão respondidas, e no final do curso, estarás preparada para ser a parceira indispensável no dia mais feliz da vida dos noivos!

Este curso está disponível de duas formas: totalmente online, com acesso de qualquer parte do mundo através do Campus Virtual Master D, ou em regime semipresencial, , em Lisboa, Porto, Coimbra e Faro.

Depois do curso, a formação e o acompanhamento não acabam! Estudar na Master D traz vantagens, tais como bolsas de estágio e de emprego, com o apoio do SIL (Serviço de Inserção Laboral), preparadores e orientadores de estudo, e-tutores especialistas, um Campus Virtual Master D, masterclasses, workshops, webinars e jobskills… Tudo para que te sintas 100% acompanhada neste novo sonho de tornar reais os sonhos dos noivos! Pronta para ser a próxima wedding planner que todos querem conhecer?

