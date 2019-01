Um hotel único para conhecer em 2019

Por Máxima, 10:21

As cinco estrelas não enganam. Os programas de bem-estar em busca da autoconfiança e do equilíbrio chegam a toda a família e prometem uma verdadeira e duradoura transformação dos hábitos e do modo de vida. Há um buffet de baixo teor calórico e um restaurante gourmet light abertos também ao público em geral, para se deliciar com o melhor da gastronomia sem pecados.

O Vila Galé Sintra, com um conceito inovador de férias ou escapadinhas, é onde vai querer fazer a próxima pausa. Abriu em abril, na Várzea de Sintra, com vista para a serra e para o Palácio da Pena, a poucos minutos do centro da vila classificada como património mundial pela UNESCO, próximo também do cabo da Roca, da Praia das Maçãs ou da Praia Grande. A localização é, sem dúvida, um dos pontos fortes do Vila Galé Sintra – Resort Hotel, Conference & Revival Spa. Mas o que realmente distingue este hotel de todos os outros são os programas únicos que assentam em seis pilares: food, fitness, relax, mind & body, medical e fun.

Sim, este não é um espaço qualquer. É um healthy lifestyle hotel que promove um estilo de vida saudável com uma visão holística. Conjuga cuidados médicos com alimentação equilibrada, saúde física e mental, prática de exercício físico e terapias holísticas. Sem nunca esquecer a diversão, principalmente para as crianças! Porquê Sintra? "No Vila Galé dá-nos muito gosto lançar conceitos que sejam diferentes. Sintra tem a envolvência e a beleza paisagística ideais para fazer um hotel com esta componente wellness e bem-estar, que também deve ser uma aposta em Portugal", explica o presidente do grupo Vila Galé, Jorge Rebelo de Almeida. Não precisa de viajar de mochilão pelo outro lado do mundo para desfrutar de umas férias de sonho, tratar bem do corpo e revigorar a mente. Nem sequer precisa de sair do país! Que o diga Carolina Patrocínio, a embaixadora do Vila Galé Sintra, que já experimentou três dos programas de bem-estar do resort.



Nove programas únicos com forte componente médica Uma das grandes inovações do Vila Galé Sintra está no Revival Medical Spa, a base dos nove programas de bem-estar que cumprem diferentes objetivos. Escolha o que melhor se adequa à sua necessidade e descubra os pormenores de cada um:

1. Detox

É o programa indicado para quem precisa de perder peso, eliminar toxinas e purificar o organismo através de um regime equilibrado. Inclui análises de check-up, consultas de nutrição, avaliação com personal trainer, massagens terapêuticas slim ou pernas perfeitas e massagens ayurvédicas Pinda Swedan.

2. Perda de Peso

Mais importante do que ver os números a descer na balança é a criação de hábitos saudáveis, que permitem que a mudança seja mais estável e segura. Com este programa, a "dieta" é personalizada e o plano de fitness feito à medida. Há sempre um acompanhamento de um coaching, para que nada falhe. A isto juntam-se massagens slim e ayurvédicas Udwartanam para um plano perfeito.

3. Relax

Tanto stress e tão pouco tempo para desfrutar de bons momentos. Depois de algumas semanas a correr entre casa e o trabalho, com paragem nas escolas e afins, há que parar e abrandar o ritmo. Este programa é ideal para reduzir a ansiedade através das terapias de relaxamento. Alia-se a nutrição à acupuntura, um pouco de exercício físico – como não poderia deixar de ser –, massagens de relaxamento e ioga Nidrá.

4. Energie

Para aqueles que sentem tanto cansaço físico como emocional, está na altura de revigorar o corpo e a mente através da atividade física. Conte com consultas de nutrição e aulas com personal trainer, e ainda massagens desportivas, de Thai ioga e de técnicas de respiração.

5. Anti-aging

Mais ano, menos ano e as manchas indesejadas, as rugas e a perda de flacidez estão aí a bater à porta. Para prevenir ou reverter o envelhecimento prematuro e criar hábitos saudáveis para viver uma vida com saúde e vitalidade, aposte neste programa. Inclui análises anti-aging, consultas de dermatologia, sessão de spa e massagens ayurvédicas Abhyanga.

6. Anti-smoking

Deixar de fumar não é fácil. Mas também não tem de o fazer sozinho… Neste programa recebe ajuda para parar de fumar de forma natural e saudável, recuperando o funcionamento do corpo. À análise anti-smoking juntam-se consultas de psicologia, nutrição e acupuntura. O ponto alto será o Ritual Praia da Adraga, as sessões de meditação e de técnicas de respiração.

7. Pós-parto

Uma alimentação equilibrada e uma atividade desportiva adequada são essenciais para melhorar a autoestima depois do parto. Nutrição e psicologia nas consultas, avaliação e aula com personal trainer, massagens pós-parto, massagem ayurvédica Champi e reikiterapia é o que pode esperar deste programa.

8. Kids

A obesidade infantil é cada vez mais comum em Portugal, por isso importa dedicar algum tempo à saúde e qualidade de vida presente e futura dos mais pequenos. Este programa ajuda no controlo de peso das crianças, dos 6 aos 12 anos, com consultas de nutrição, avaliações de personal trainer, ioga e massagens especialmente dedicadas a eles.

9. Just for U

Não há nenhum programa que reúna tudo o que precisa? Pode sempre optar por construir um programa feito à medida com a ajuda de uma equipa de especialistas!

Cada programa tem o acompanhamento constante de equipas multidisciplinares de profissionais experientes e qualificados, sendo que as consultas de especialidade médicas e terapêuticas, análises clínicas e cuidados de enfermagem são realizadas em parceria com a Cintramédica. Todos os programas incluem um rastreio base e uma avaliação com personal trainer.

Os tratamentos são sempre acompanhados de terapias holísticas: massagens, aconselhamento em medicina tradicional indiana, reikiterapia, meditação ou ioga – individual, para grávidas, crianças, casais ou seniores. Dá vontade de marcar já uns dias de férias, não dá?

No mínimo, precisa de reservar três dias para poder usufruir destes programas especiais, que podem ser prolongados por uma ou duas semanas. E para aqueles que querem levar a mudança a fundo, há sempre a possibilidade de estender para um mês ou mais tempo.

"Neste hotel queremos contribuir para melhorar a vida dos nossos clientes, promover um estilo mais saudável. Este é um projeto pioneiro, em que inovamos ao nível da gastronomia, dos programas de saúde para famílias, dos equipamentos para as crianças e também nas medicinas não invasivas e terapias holísticas", reforça Jorge Rebelo de Almeida.

Light nas propostas gastronómicas

Versátil ou Inevitável? Os dois? O primeiro é um buffet de baixo teor calórico que promete conquistar os fãs de comida leve e rápida. O segundo é à la carte e gourmet. Como não poderia deixar de ser, também é light. As refeições no Vila Galé Sintra são marcadas pelas opções saudáveis, mas saborosas. Como já referimos, os dois estão abertos ao público externo ao hotel, para que ninguém perca a possibilidade de experimentar estas propostas gastronómicas.

Desfrutar em família

Não é um sítio só para ficar. É um hotel com animação todos os dias, para adultos e para crianças. Aqui ocupa o tempo da melhor forma, com aulas de ciclismo indoor, aeróbica de alto impacto, treino de flexibilidade e consciência corporal, dança e uma piscina de perder de vista com paisagem panorâmica. Jacuzzi, banho turco e salão de beleza também não escapam.

Já as crianças ficam sem tempo para viver agarradas às tecnologias (apesar de haver wi-fi gratuito em todo o hotel para poder atualizar as redes sociais com aquela fotografia memorável!). Para elas, há workshops na horta pedagógica, sessões de cinema, ateliers de artes plásticas, um carrossel, um parque de trampolins e um clube só para crianças, o Nep.

Porque os planos também podem (e devem) ser feitos em conjunto, há piscinas exteriores para adultos e crianças, biblioteca e uma revival store.