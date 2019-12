Tsuru: o origami que transforma desejos em realidade

Por Máxima, 11:00

Chegou a época mais mágica do ano, em todo o seu esplendor. As casas enchem-se de cor e de luz com árvores coloridas, as ruas iluminam-se, as artérias da cidade palpitam vida. No usual frio de inverno, aquecem-se as vidas com a energia inigualável do Natal.

É também a altura de pedir e desejar felicidade e paz, saúde e prosperidade, amor e união. Como no resto do ano, queremos o melhor para quem nos é próximo, e procuramos incessantemente uma forma de o materializar. Procuramos "o" presente. O simbolizador de todos os sentimentos. Este ano, a escolha é simples: ofereça um ritual único.

Tsuru: o pássaro dos desejos

O Tsuru é um dos mais apreciados e míticos pássaros para os japoneses. Reza a lenda que o animal poderia viver mil anos, simbolizando paz e prosperidade. Os japoneses creem que ao dobrar mil Tsurus em origami todos os desejos se tornam realidade, e que quem o fizer terá uma vida de sorte, saúde, paz e prosperidade.

O origami é um exercício minucioso e de paciência que alivia o stress, estimula o raciocínio, a criatividade, a memória e a coordenação motora. Dobrar mil origamis de Tsuru pode não ser tarefa fácil, mas a Rituals transpôs para a edição limitada de inverno The Ritual of Tsuru todo o significado da lenda, num ritual bem mais simples e igualmente prazeroso.

A nova coleção inspira-se num antigo quimono pintado à mão, presente no Rijksmuseum, e traz elementos que encaixam perfeitamente no espírito natalício: visualmente, o vermelho e o dourado imperam, dando um toque de glamour; o ouro brilhante transpõe também como ingrediente, juntamente com o pinheiro negro. O resultado é uma coleção que transmite o desejo de uma vida longa, próspera e feliz.

Com o Ritual of Tsuru cria-se uma atmosfera acolhedora que perpassa por todas as divisões. A vela perfumada e os sticks perfumadores são a junção perfeita para uma casa com uma decoração distinta e um aroma relaxante. Quando a chuva teima em cair lá fora, o chá Chai Orgânico, com açafrão, raiz de alcaçuz, canela e gengibre, vai aquecer o corpo e reconfortar a alma. Na cozinha ou na casa de banho, o conjunto de sabonete e bálsamo de mãos cuida e nutre, ao mesmo tempo que dá um brilho extra às mãos. Os cuidados não ficam por aqui: para um corpo a irradiar felicidade, por dentro e por fora, a gama inclui ainda bombas, óleo e gel de banho, esfoliante e creme de corpo e perfumes para ela e para ele. Se procura oferecer a perseverança do Tsuru a familiares ou amigos, o coffret cria um ritual que lhes vai trazer muita felicidade. E por falar em oferecer felicidade, na Rituals encontra coffrets que se adequam aos vários gostos e aos vários amigos.

Coffrets: um presente para cada personalidade

Oferecer um coffret Rituals é uma forma simples, mas não simplista, de mostrar às pessoas que mais ama o quanto gosta delas. Cada gama tem a sua própria inspiração, o seu próprio significado e ingredientes que se adequam às mais variadas situações e às mais variadas personalidades.

Cada gama contém quatro tamanhos de coffrets: o XL, com produtos para o corpo e para a casa; o grande, com produtos para o corpo; o médio, com uma combinação de produtos normais e míni; o pequeno, com quatro produtos míni de cuidados de corpo. Cada gama é um ritual, cada ritual conta uma história, oferecendo também preocupação, amor e carinho a cada novo presente.

Para quem precisa de inspiração The Ritual of Hamman inspira-se na tradição antiga de limpeza e purificação de corpo e alma, uma cerimónia de bem-estar pessoal para se voltar a centrar, com ingredientes energizantes como o eucalipto e o alecrim. Para quem precisa de começar do zero Com notas de toranja rosa e lírio branco, The Ritual of Holi inspira-se numa tradição indiana na qual os participantes se cobrem de pós coloridos para inspirarem o perdão e a espiritualidade, livrando-se das impurezas emocionais e começando do zero. Para quem precisa de se recentrar O termo yin-yang é familiar, mas nem toda a gente sabe o seu real significado: encontrar a harmonia em que se sente que tudo está perfeito, tal como está. The Ritual of Dao, com lótus branco e Yi Yi Ren, ajudará quem precisa de encontrar essa constatação. Para os homens da sua vida The Ritual of Samurai ajuda os homens a dominar a arte de se sentirem bem. Com quatro linhas – face, shave, sport e classic –, trazem mais confiança e uma boa aparência ao homem que se orgulha de cuidar de si.