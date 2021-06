Truques de beleza: com bons olhos a vejam

O contorno dos olhos é uma das zonas mais sensíveis e delicadas do rosto. As particularidades da pele nesta área fazem com que seja especialmente frágil e mais suscetível às agressões externas. Isto significa que, com o tempo, os sinais da idade vão-se tornando mais visíveis nesta zona do rosto. E falamos da flacidez, das linhas finas, dos papos, das rugas mais profundas no canto externo dos olhos... Tudo aquilo que nos faz parecer mais cansados, que nos retira um pouco da expressividade jovial ao rosto, e que é o resultado da quebra no colagénio e na elastina da pele.

São os sinais do envelhecimento prematuro e, embora não seja possível evitar totalmente a chegada das marcas da idade (quem dera! Mas temos de aceitar que faz parte da lei natural da vida!), é possível proteger das agressões externas, hidratar em profundidade, prevenir o envelhecimento mais cedo do que o "previsto", promover a produção de colagénio e elastina e dar à pele um boost de efeito botox e descontraturante.



Contorno de olhos anti-idade global perfeito

Para ajudar na rotina de antienvelhecimento otimizada, a Martiderm lançou o cuidado global Sublime Expert Eye Contour Black Diamond para o contorno dos olhos, com efeito refirmante e iluminador.



Sublime Expert Eye Contour Black Diamond

Todos os tipos de pele, de uso diário

PVP €49,60

Com um aplicador de efeito frio, este cuidado de contorno dos olhos oferece ingredientes únicos à pele e permite realizar, ao mesmo tempo, uma massagem que ativa a microcirculação cutânea, o que potencia os resultados dos componentes da fórmula e reduz os papos.

Por falar em fórmula, 97% das pessoas que já experimentaram o Sublime Expert Eye Contour asseguram que revitaliza o olhar. Com uma composição única, este cuidado hidrata e reduz o aparecimento de rugas, proporciona luminosidade, descongestiona o olhar, previne o aparecimento de papos e olheiras e protege contra a luz azul – responsável pelo digital aging, que existe e está entre as agressões externas a que o rosto está sujeito diariamente!



Novidade Martiderm: ação do cuidado Sublime Expert Eye Contour • Refirmar e redefinir o contorno de olhos

• Hidratar e reduzir o aparecimento de rugas

• Proporcionar luminosidade e descongestionar o olhar

• Prevenir o aparecimento de bolsas e olheiras

• Proteger contra a luz azul (digital aging)